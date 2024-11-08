Выход смартфонов серии Red Magic 10 на чипсете Snapdragon 8 Elite ожидается 13 ноября

Суббренд Nubia Red Magic собирается выпустить серию смартфонов Red Magic 10 Pro 13 ноября. Линейка, в которую входят модели Red Magic 10 Pro и 10 Pro Plus, ориентирована на высокую производительность. И бренд активно рекламировал впечатляющие возможности телефонов перед выпуском.

В недавних сообщениях Red Magic сообщила, что серия Red Magic 10 Pro оснащена системой охлаждения на базе жидкого металла. Сегодня бренд подтвердил, что телефон будет работать на его собственном игровом чипе R3 вместе с основным чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Наряду с двумя чипами новые телефоны оснащены высокоскоростной оперативной памятью LPDDR5X, способной передавать данные со скоростью 9600 Мбит/с, и хранилищем UFS 4.0 Pro.

Кроме того, технология Frame Scheduling 2.0 от Red Magic, как утверждается, оптимизирует игры, прогнозируя потребности в вычислительной мощности, тем самым оптимизируя распределение ресурсов для повышения энергоэффективности.

Согласно данным об игровом процессе, предоставленным брендом, игра Honkai Impact 3 может работать на устройстве в течение 60 минут, достигая средней частоты кадров 60,1 кадра в секунду с минимальным отклонением частоты кадров 0,2 кадра в секунду. Кроме того, смартфон поддерживает игровое разрешение до 2K при 120 кадрах в секунду.

Серия Red Magic 10 Pro представляет очередное поколение устройств с настоящим полноэкранным дисплеем. Телефон может похвастаться 6,85-дюймовым дисплеем с соотношением экрана к корпусу 95,3%, выполненным с ультратонкими рамками шириной всего 1,25 мм черной кромки и 0,7 мм рамки.

Кроме того, дисплей поддерживает разрешение 1,5K, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 2000 нит. Алгоритм камеры Triple AI под экраном обеспечивает отличное качество съемки фронтальной камеры.

Red Magic 10 Pro, работающий на процессоре Snapdragon 8 Elite и усовершенствованный фирменным игровым чипом Red Magic, обещает стабильную частоту кадров. Он также включает в себя передовую технологию аккумулятора высокой плотности, позиционируемую для продления его срока службы, идеально подходящую для геймеров и пользователей, использующих ресурсоемкие приложения.