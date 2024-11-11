Производитель уже «засветил» внешний вид аппарата.

Игровой смартфон Red Magic 10 Pro от Nubia готовится установить новые стандарты производительности. Утечка результатов бенчмарка AnTuTu и официальные изображения раскрывают впечатляющие характеристики и дизайн будущих устройств.

Red Magic 10 Pro+ с кодовым названием NX789J набрал в AnTuTu рекордные 3 116 126 баллов. Такой результат обеспечивает мощная комбинация из процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителя UFS 4.0 объёмом 1 Тбайт. Смартфон также получит дисплей с частотой обновления 144 Гц и будет работать под управлением Android 15.

Помимо выдающейся производительности, серия Red Magic 10 Pro предложит ряд инновационных функций для геймеров. Система охлаждения ICE X Magic Cooling, использующая жидкий металл со сложной сплавной структурой на основе индия, снижает температуру процессора на 21 градус. Дополнительно к Snapdragon 8 Elite установлен игровой чип Red Magic R3.

Смартфоны получат высококачественный дисплей с разрешением 2688 x 1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев расположены под экраном. Ёмкость аккумулятора увеличена до 7050 мА·ч для продолжительных игровых сессий.

По данным производителя, в игре Honkai Impact 3 смартфон способен поддерживать среднюю частоту кадров 60,1 FPS с минимальным отклонением в 0,2 FPS в течение часа. Также поддерживается игровое разрешение до 2K при 120 FPS.

Red Magic 10 Pro будет выпускаться в четырёх цветах: «Тёмная ночь» (Dark Night), «Дневной воин» (Day Warrior), «Дейтерий прозрачная тёмная ночь» (Deuterium Transparent Dark Night) и «Дейтерий прозрачное серебряное крыло» (Deuterium Transparent Silver Wing). Задняя панель выполнена из стекла и имеет ровную поверхность без выступающих элементов камеры. Сохранена тройная камера с RGB-LED кольцом. На задней панели также размещён логотип «X» в честь десятого поколения Red Magic.

На правой грани смартфона расположены игровые кнопки-триггеры, вентиляционное отверстие, регулятор громкости, кнопка питания и переключатель режимов. На левой грани находится ещё одно вентиляционное отверстие. Прозрачные версии имеют прозрачные элементы на задней панели, включая логотип Snapdragon 8 Elite.

Red Magic 10 Pro получит 6,86-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Версия Pro+ будет оснащаться экраном свыше 7 дюймов, до 24 Гбайт ОЗУ и накопителем до 1 Тбайт. Оба смартфона построены на базе процессора Snapdragon 8 Elite с игровым чипом R3. Red Magic 10 Pro+ также получит аккумулятор ёмкостью 7050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Серия Red Magic 10 Pro выйдет в Китае 13 ноября 2024 года.