Intel показывает слабые результаты с процессорами Core Ultra 200S в южнокорейских магазинах

Запуск процессоров Core Ultra 200S от Intel не оправдал ожиданий компании в плане игровой производительности. Несмотря на обещания представить оптимизации для повышения производительности в конце месяца, пока что большинство покупателей по всему миру выбирают AMD.

Сходные тенденции можно заметить в различных интернет-магазинах, где AMD существенно превзошла Intel по продажам процессоров. Та же ситуация сейчас наблюдается в Южной Корее, где фиксируется значительный рост продаж процессоров AMD. Согласно последнему отчёту Danawa, AMD достигла 62% от общего объёма продаж процессоров. Это означает скачок на 6% по сравнению с долей в июле этого года.

Это первый раз, когда наблюдается такой большой разрыв между AMD и Intel по продажам процессоров в Южной Корее. По сравнению с прошлым годом AMD существенно укрепила свои позиции. Она нарастила долю с 41% до 62%. Intel за последнюю неделю опустилась до 38%. На графике пока нет самых последних данных, но можно представить, что оранжевая полоса уже перевалила за 60%, а синяя находится ниже 40%.

Одна из причин, по которой пользователи избегают процессоров Core Ultra 200S, может заключаться в том, что процессоры следующего поколения Intel не будут использовать материнские платы с сокетом LGA 1851. Процессоры Intel Core Ultra 200S демонстрируют более слабые продажи по сравнению с предыдущим поколением чипов компании. К тому же начало продаж AMD Ryzen 7 9800X3D нанесло новый удар по позициям Intel.

Сейчас компания пытается улучшить игровую производительность своих новых процессоров. Вряд ли даже это позволит им сравниться с производительностью AMD Ryzen 7000X3D, не говоря уже о 9800X3D. По словам местных продавцов, если нынешняя ситуация сохранится, доля рынка процессоров AMD Ryzen будет продолжать расти ещё долго, если не произойдут серьёзные изменения.

Аналогичные тенденции видны в Германии, а также во многих других странах, где чипы Intel Arrow Lake продаются не особо успешно. Некоторые магазины распродали процессоры сразу после их появления на полках, но уже сейчас наблюдается дефицит. Это заставляет некоторые магазины продавать процессоры в комплекте с материнскими платами.