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Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
Описаны линейки процессоров и видеокарт AMD для мобильных устройств на 2025–2026 годы

Инсайдер с ником Golden Pig Upgrade Pack на китайском сайте Weibo поделился отчётом о будущих продуктах AMD для мобильных ПК на 2025–2026 годы. Информация не является официальной, но утечка исходит от надёжного источника с хорошей репутацией. 

Сначала речь идёт об APU Ryzen. В 2025 году компания представит две новые серии: Krackan Point под брендом Ryzen AI 300, и вторая — переработанная серия Hawk Point как бренд Ryzen 200. Обе уже упоминались ранее. 

Ryzen AI 300 будут нацелены на недорогие ноутбуки с 8 ядрами и 16 потоками в конфигурации 4x Zen 5 + 4x Zen 5C. Чипы получат до 8 вычислительных блоков RDNA 3.5 и поддержку памяти LPDDR5X-8000 или DDR5-5600. Эти чипы будут сертифицированы для работы с Copilot+. Скорее всего, они сохранят производительность NPU 50 TOPS, как у Strix Point.

Ожидаемые характеристики APU Ryzen AI 300 Krackan Point: 

  • Монолитная архитектура Zen 5
  • До 8 ядер (4x Zen 5 + 4x Zen 5C)
  • 16 МБ общего кэша L3
  • 8 вычислительных блоков RDNA 3.5
  • Поддержка LPDDR5X-8000 и DDR5
  • Интегрированный XDNA 2 Engine
  • До 50 TOPS ИИ
  • Релиз в первой половине 2025 года

Ryzen 200 будут оснащены 8 ядрами Zen 4, 16 потоками, до 12 вычислительных блоков RDNA 3, поддержкой LPDDR5X-7500 или DDR5-5600 и не будут поддерживать Copilot+, поскольку их NPU будет ограничен скоростью 16 TOPS. Эти чипы будут предназначены для устройств начального уровня. 

В 2026 году AMD обновит серии Strix Point и Krackan Point как Ryzen AI 400 с небольшими улучшениями. 

Для энтузиастов AMD готовит на 2025 год два новых семейства. Первое — это продолжение процессоров Dragon Range на Zen 4, у которых было до 16 ядер. Линейка Fire Range будет включать процессоры до Ryzen 9 в том же форм-факторе FL1. Это будут как стандартные, так и варианты с 3D V-Cache. Процессоры сохранят то же IO-ядро с 2 вычислительными блоками RDNA 2, но предложат более быструю память с поддержкой до DDR5-5600 вместо DDR5-5200 в линейке Dragon Range.

Другой новинкой станут APU Strix Halo для премиального сегмента, рабочих станций и игровых платформ. Эти чипы будут иметь до 16 ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 и LPDDR5X (256 бит) до 8000 МГц. Некоторые конфигурации смогут поддерживать до 96 ГБ памяти. Эти APU будут работать на платформе FP11. 

Ожидаемые характеристики APU AMD Ryzen AI HX Strix Halo: 

  • Архитектура Zen 5 Chiplet
  • До 16 ядер
  • 64 МБ общего кэша L3
  • 40 вычислительных блоков RDNA 3+
  • 32 МБ кэша MALL (для iGPU)
  • Контроллер памяти LPDDR5X-8000 256 бит
  • Интегрированный XDNA 2 Engine
  • До 60 TOPS
  • 16 линий PCIe Gen4
  • Ожидаемый запуск во второй половине 2025 года
  • Платформа FP11 (55W–130W)


Упоминается графический бренд для APU Strix Halo, который указывает на серию Radeon 8000. Это не графические процессоры RDNA 4, а продукты на архитектуре RDNA 3.5. Упоминаются два варианта: конфигурация с 40 вычислительными блоками будет носить название Radeon 8060S, а с 32 вычислительными блоками — Radeon 8050S. Название конфигурации с 16 вычислительными блоками пока неизвестно.

Что касается графики, в портфолио AMD на 2025–2026 годы будут продукты как на RDNA 4, так и на RDNA 3. На бюджетном уровне ожидается обновление Navi 33, а APU Strix Halo будут относиться к iGPU. Эти чипы будут нацелены на тонкие и лёгкие ноутбуки, а также на игровые устройства начального уровня.

#amd #видеокарты #процессоры
Источник: wccftech.com
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