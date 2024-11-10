Инсайдер с ником Golden Pig Upgrade Pack на китайском сайте Weibo поделился отчётом о будущих продуктах AMD для мобильных ПК на 2025–2026 годы. Информация не является официальной, но утечка исходит от надёжного источника с хорошей репутацией.
Сначала речь идёт об APU Ryzen. В 2025 году компания представит две новые серии: Krackan Point под брендом Ryzen AI 300, и вторая — переработанная серия Hawk Point как бренд Ryzen 200. Обе уже упоминались ранее.
Ryzen AI 300 будут нацелены на недорогие ноутбуки с 8 ядрами и 16 потоками в конфигурации 4x Zen 5 + 4x Zen 5C. Чипы получат до 8 вычислительных блоков RDNA 3.5 и поддержку памяти LPDDR5X-8000 или DDR5-5600. Эти чипы будут сертифицированы для работы с Copilot+. Скорее всего, они сохранят производительность NPU 50 TOPS, как у Strix Point.
Ожидаемые характеристики APU Ryzen AI 300 Krackan Point:
- Монолитная архитектура Zen 5
- До 8 ядер (4x Zen 5 + 4x Zen 5C)
- 16 МБ общего кэша L3
- 8 вычислительных блоков RDNA 3.5
- Поддержка LPDDR5X-8000 и DDR5
- Интегрированный XDNA 2 Engine
- До 50 TOPS ИИ
- Релиз в первой половине 2025 года
Ryzen 200 будут оснащены 8 ядрами Zen 4, 16 потоками, до 12 вычислительных блоков RDNA 3, поддержкой LPDDR5X-7500 или DDR5-5600 и не будут поддерживать Copilot+, поскольку их NPU будет ограничен скоростью 16 TOPS. Эти чипы будут предназначены для устройств начального уровня.
В 2026 году AMD обновит серии Strix Point и Krackan Point как Ryzen AI 400 с небольшими улучшениями.
Для энтузиастов AMD готовит на 2025 год два новых семейства. Первое — это продолжение процессоров Dragon Range на Zen 4, у которых было до 16 ядер. Линейка Fire Range будет включать процессоры до Ryzen 9 в том же форм-факторе FL1. Это будут как стандартные, так и варианты с 3D V-Cache. Процессоры сохранят то же IO-ядро с 2 вычислительными блоками RDNA 2, но предложат более быструю память с поддержкой до DDR5-5600 вместо DDR5-5200 в линейке Dragon Range.
Другой новинкой станут APU Strix Halo для премиального сегмента, рабочих станций и игровых платформ. Эти чипы будут иметь до 16 ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 и LPDDR5X (256 бит) до 8000 МГц. Некоторые конфигурации смогут поддерживать до 96 ГБ памяти. Эти APU будут работать на платформе FP11.
Ожидаемые характеристики APU AMD Ryzen AI HX Strix Halo:
- Архитектура Zen 5 Chiplet
- До 16 ядер
- 64 МБ общего кэша L3
- 40 вычислительных блоков RDNA 3+
- 32 МБ кэша MALL (для iGPU)
- Контроллер памяти LPDDR5X-8000 256 бит
- Интегрированный XDNA 2 Engine
- До 60 TOPS
- 16 линий PCIe Gen4
- Ожидаемый запуск во второй половине 2025 года
- Платформа FP11 (55W–130W)
Упоминается графический бренд для APU Strix Halo, который указывает на серию Radeon 8000. Это не графические процессоры RDNA 4, а продукты на архитектуре RDNA 3.5. Упоминаются два варианта: конфигурация с 40 вычислительными блоками будет носить название Radeon 8060S, а с 32 вычислительными блоками — Radeon 8050S. Название конфигурации с 16 вычислительными блоками пока неизвестно.
Что касается графики, в портфолио AMD на 2025–2026 годы будут продукты как на RDNA 4, так и на RDNA 3. На бюджетном уровне ожидается обновление Navi 33, а APU Strix Halo будут относиться к iGPU. Эти чипы будут нацелены на тонкие и лёгкие ноутбуки, а также на игровые устройства начального уровня.