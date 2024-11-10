Описаны линейки процессоров и видеокарт AMD для мобильных устройств на 2025–2026 годы

Инсайдер с ником Golden Pig Upgrade Pack на китайском сайте Weibo поделился отчётом о будущих продуктах AMD для мобильных ПК на 2025–2026 годы. Информация не является официальной, но утечка исходит от надёжного источника с хорошей репутацией.

Сначала речь идёт об APU Ryzen. В 2025 году компания представит две новые серии: Krackan Point под брендом Ryzen AI 300, и вторая — переработанная серия Hawk Point как бренд Ryzen 200. Обе уже упоминались ранее.

Ryzen AI 300 будут нацелены на недорогие ноутбуки с 8 ядрами и 16 потоками в конфигурации 4x Zen 5 + 4x Zen 5C. Чипы получат до 8 вычислительных блоков RDNA 3.5 и поддержку памяти LPDDR5X-8000 или DDR5-5600. Эти чипы будут сертифицированы для работы с Copilot+. Скорее всего, они сохранят производительность NPU 50 TOPS, как у Strix Point.

Ожидаемые характеристики APU Ryzen AI 300 Krackan Point:

Монолитная архитектура Zen 5

До 8 ядер (4x Zen 5 + 4x Zen 5C)

16 МБ общего кэша L3

8 вычислительных блоков RDNA 3.5

Поддержка LPDDR5X-8000 и DDR5

Интегрированный XDNA 2 Engine

До 50 TOPS ИИ

Релиз в первой половине 2025 года

Ryzen 200 будут оснащены 8 ядрами Zen 4, 16 потоками, до 12 вычислительных блоков RDNA 3, поддержкой LPDDR5X-7500 или DDR5-5600 и не будут поддерживать Copilot+, поскольку их NPU будет ограничен скоростью 16 TOPS. Эти чипы будут предназначены для устройств начального уровня.

В 2026 году AMD обновит серии Strix Point и Krackan Point как Ryzen AI 400 с небольшими улучшениями.

Для энтузиастов AMD готовит на 2025 год два новых семейства. Первое — это продолжение процессоров Dragon Range на Zen 4, у которых было до 16 ядер. Линейка Fire Range будет включать процессоры до Ryzen 9 в том же форм-факторе FL1. Это будут как стандартные, так и варианты с 3D V-Cache. Процессоры сохранят то же IO-ядро с 2 вычислительными блоками RDNA 2, но предложат более быструю память с поддержкой до DDR5-5600 вместо DDR5-5200 в линейке Dragon Range.

Другой новинкой станут APU Strix Halo для премиального сегмента, рабочих станций и игровых платформ. Эти чипы будут иметь до 16 ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 и LPDDR5X (256 бит) до 8000 МГц. Некоторые конфигурации смогут поддерживать до 96 ГБ памяти. Эти APU будут работать на платформе FP11.

Ожидаемые характеристики APU AMD Ryzen AI HX Strix Halo:

Архитектура Zen 5 Chiplet

До 16 ядер

64 МБ общего кэша L3

40 вычислительных блоков RDNA 3+

32 МБ кэша MALL (для iGPU)

Контроллер памяти LPDDR5X-8000 256 бит

Интегрированный XDNA 2 Engine

До 60 TOPS

16 линий PCIe Gen4

Ожидаемый запуск во второй половине 2025 года

Платформа FP11 (55W–130W)





Упоминается графический бренд для APU Strix Halo, который указывает на серию Radeon 8000. Это не графические процессоры RDNA 4, а продукты на архитектуре RDNA 3.5. Упоминаются два варианта: конфигурация с 40 вычислительными блоками будет носить название Radeon 8060S, а с 32 вычислительными блоками — Radeon 8050S. Название конфигурации с 16 вычислительными блоками пока неизвестно.

Что касается графики, в портфолио AMD на 2025–2026 годы будут продукты как на RDNA 4, так и на RDNA 3. На бюджетном уровне ожидается обновление Navi 33, а APU Strix Halo будут относиться к iGPU. Эти чипы будут нацелены на тонкие и лёгкие ноутбуки, а также на игровые устройства начального уровня.