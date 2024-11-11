Чипы семейства Wildcat Lake появятся на рынке не раньше конца 2026 года и займут бюджетный сегмент, продолжая линейку Raptor Lake Refresh и Twin Lake.

Согласно последним данным от китайских инсайдеров Jinzhu Upgrade Package, компания Intel готовится выпустить новые процессоры, которые пока не были официально анонсированы. Речь идет о семействе Wildcat Lake, которое, как ожидается, будет представлено на рынке процессоров не ранее конца 2026 года. Эти чипы займут нишу бюджетных решений, став преемниками моделей Raptor Lake Refresh и Twin Lake.

Утечки указывают на то, что процессоры Wildcat Lake будут основаны на микроархитектуре Panther Lake. Однако ожидается, что их производительность окажется значительно ниже предшественников. Одной из причин снижения производительности станет использование одноканального контроллера памяти, что приведет к падению пропускной способности оперативной памяти почти вдвое.

Процессоры Wildcat Lake будут включать два типа ядер: высокопроизводительные Cougar Cove и энергоэффективные Darkmont. Это решение позволит Intel охватить широкий спектр задач, предлагая пользователям сбалансированное сочетание мощности и экономичности, однако эксперты предупреждают о возможных компромиссах в производительности.

Напомним, что согласно другим источникам, следующее поколение игровых процессоров от Intel и AMD также планируется к выпуску в конце 2026 года.