В ComputerBase сравнили AMD Ryzen 7 9800X3D, 9700X, 7800X3D и 7700X на одинаковой тактовой частоте.

Архитектура AMD Zen 5 значительно больше выигрывает от 3D V-Cache в играх, выяснили в ComputerBase, сравнив процессоры Ryzen 7 9800X3D, 9700X, 7800X3D и 7700X на одинаковой тактовой частоте 4,8 гигагерц (ГГц). В среднем 9800X3D показал 43-процентное преимущество над 9700X, в то время как 7800X3D на 36% быстрее 7700X. Как считают специалисты, разница в 7 процентных пунктов обусловлена не улучшениями в новом 3D V-Cache 2-го поколения — архитектура Zen 5 в большей степени зависит от быстрой кэш-памяти.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Тестирование проводилось на системе с материнской платой Asus ROG X870E Crosshair Hero и оперативной памятью DDR5-5200, всего было протестировано семь игр, в пяти из которых удалось получить повторяемые результаты. В F1 24 и Horizon Forbidden West оба Ryzen X3D показали сопоставимое преимущество в сравнении со своими аналогами без 3D V-Cache. В остальных играх, преимущество 9800X3D над 9700X было выше, чем 7800X3D над 7700X. В частности, 67% против 50% в Anno 1800; 42% против 34% в Cyberpunk 2077; 40% против 27% в Homeworld 3. Аналогичная картина наблюдалась в Baldur's Gate 3 и Starfield.

Источник изображения: ComputerBase

AMD Ryzen 7 9800X3D появился в продаже за рубежом 7 ноября. Для справки: рекомендованная цена процессора в США составляет 479 долларов. Компания заявила, что новинка в среднем на 20% опережает Intel Core Ultra 9 285K в играх, в тестах ComputerBase преимущество было ещё выше — 38%.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

На прошедшей неделе в Intel заявили, что результаты текущих тестов от сторонних рецензентов не совпадают с данными, полученными внутри компании, причина: у процессоров есть проблемы и они будут исправлены, первые патчи ожидаются в течение месяца. Тем не менее, пока 9800X3D называют лучшим игровым процессором, к тому же очень энергоэффективным.

По слухам, в будущем AMD планирует выпускать 3D V-Cache процессоры во всех сегментах. На сегодняшний день 3D V-Cache нашёл применение в серверных процессорах, используется в потребительских настольных процессорах и их адаптации для ноутбуков. Процессоры с 3D V-Cache могут появиться в следующей серии Ryzen Threadripper для рабочих станций, а затем и в высокопроизводительных APU, который придут на смену серии Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo).