Microsoft хочет поменять название сервиса по образу и подобию Apple Intelligence

По информации издания Windows Central, компания Microsoft может рассматривать возможность проведения ребрендинга своего набора инструментов искусственного интеллекта Windows AI.

Несколько недель назад один из пользователей Twitter проанализировал файл AppPrivacy.adml в последней версии Windows 11. В нём он нашёл ссылки на нечто под названием «Windows Intelligence». В частности, была обнаружена настройка под названием «Позволить приложениям использовать Windows Intelligence».

Более года Microsoft использовала название «Copilot» для обозначения своего набора инструментов и функций на базе ИИ. Сам Copilot является ребрендингом того, что ранее называлось Bing Chat. Термин «copilot» напоминает инструмент для автозавершения кода Copilot на базе ИИ от GitHub.

Теперь Microsoft может повторить эту историю, на этот раз следуя по стопам Apple. Несколько месяцев назад Apple анонсировала свой набор инструментов ИИ под названием Apple Intelligence. Microsoft может сделать то же самое.

Бренд Copilot не обязательно исчезнет с появлением Windows Intelligence. Генеративный чат-бот, который сейчас известен как Copilot, может быть одним из многих инструментов, включённых в более широкий набор Windows Intelligence.

Microsoft пока не прокомментировала возможный ребрендинг Windows Intelligence.