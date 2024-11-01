Скоро будет выпущена предварительная версия Android 16 для разработчиков

Согласно последней информации, Google планирует выпустить операционную систему Android 16 во втором квартале 2025 года. Это значительное изменение по сравнению с обычным графиком релизов. Новые версии Android выпускаются в третьем или четвёртом квартале каждого года. Android 4.1 Jelly Bean в 2012 году была последней версией, которая нарушила эти сроки.

Решение Google изменить цикл выпуска связано с желанием лучше согласовать его с графиками запуска большинства устройств. Это означает, что флагманские смартфоны и планшеты могут запускаться с последней версией Android, а не с программным обеспечением предыдущего года. Например, серия Google Pixel 10 может выйти с Android 16 вместо Android 15.

Ещё одной причиной изменения графика является возможность более частых обновлений и исправлений ошибок. Google планирует выпустить больше обновлений, запланировав два для 2025 года: одно крупное во втором квартале (Android 16) и одно незначительное в четвёртом (например, Android 16 QPR2). Это позволит Google быстрее вводить новые функции и устранять проблемы.

Источник отмечает, что, хотя технических причин для предыдущего графика релизов не было, он оставался нормой на протяжении долгого времени. Это изменение может принести пользу как разработчикам приложений, так и производителям устройств, предоставив более предсказуемый и эффективный цикл обновлений. Остаётся только выяснить, как это повлияет на темпы принятия новых версий Android.

Google заявила, что вскоре начнёт программу предварительного тестирования для разработчиков и бета-тестирования Android 16. Первая предварительная версия для разработчиков Android 15 была выпущена в феврале. На этот раз предварительная версия Android 16 может появиться раньше.