По имеющимся данным, компания Google рассматривает несколько новых функций, которые могут появиться в Android Auto уже в ближайшее время.

Похоже, что Google готовит ряд улучшений в виде обновлений для Android Auto. Несмотря на то, что компания держится в тени, мы уже получили представление о том, что нас ждет.

Первая важная новая функция - возможность совершать звонки из сторонних приложений. Представьте себе, что вы можете совершить звонок в WhatsApp прямо с экрана автомобиля, не прибегая к помощи мобильного приложения.

Но Google не собирается останавливаться на достигнутом. Компания работает над интеграцией традиционных радиостанций в Android Auto. До сих пор, если вы хотели послушать FM-радио, вам приходилось выходить из Android Auto и пользоваться штатной системой автомобиля. С этим обновлением вы сможете настраиваться на любимую станцию, не выходя из интерфейса Google.

Третий сюрприз - воспроизведение локальных медиафайлов. У вас есть флешка с песнями, которые вы хотели бы послушать в машине? Скоро вы сможете делать это прямо из Android Auto, не переключаясь на автомобильную систему.

Пока рано говорить о том, когда они появятся в свободном доступе, но эта предварительная версия, безусловно, появилась в тот момент, когда Google открывает двери Android Auto для большего числа разработчиков. Компания объявила о программе по переносу приложений, разработанных для больших экранов, непосредственно в автомобили, практически без изменений, что в конечном итоге может означать появление новых приложений в автомобилях.

Кроме того, компания открывает новые категории программного обеспечения для Android Auto. Хотя пока не сообщается, когда они увидят свет, вполне вероятно, что вскоре в автомобилях появятся игры, веб-браузеры и даже видеоприложения.

Три секретные функции, упомянутые в самом начале, а также все эти потенциальные новые возможности все еще находятся в стадии разработки, поэтому сохраняйте спокойствие. Google не делала никаких официальных заявлений, так что придется подождать несколько месяцев, пока они появятся, если, конечно, доберутся до финиша.