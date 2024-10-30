Последняя бета-версия Android представила новую функцию Modes, которая будет доступна в Android 16.

В последней бета-версии Android были представлены некоторые подробности о новой функции, называемой Modes, которая будет доступна в Android 16. Одно из самых интересных обновлений связано с режимом "Не беспокоить", который будет значительно улучшен и получит новые продвинутые функции.

В текущей версии "Не беспокоить" пользователи имеют ограниченный контроль над уведомлениями, так как они могут либо активировать режим вручную, либо установить определенные временные периоды для его работы. Однако новая версия Modes позволит пользователям более точно настраивать режим "Не беспокоить" в соответствии с их потребностями.

Пользователи смогут установить различные расписания, включать и выключать режим автоматически в определенные дни или на определенное время. Кроме того, Modes предоставит пользователям возможность настроить приоритеты для уведомлений, чтобы они могли выбирать, какие уведомления будут отображаться даже в режиме "Не беспокоить".



