Подобная функция была основана только на использовании USB. Грядущее обновление позволит управлять телефоном Android из Windows без проводов.

Интеграция телефона и компьютера всегда представляла собой сложную задачу, несмотря на очевидную необходимость. Для достижения максимальной эффективности при использовании Android и Windows требовалась программа, обеспечивающая интерфейс между двумя операционными системами. Однако новое обновление значительно упрощает управление файлами.

Подобная функция была основана только на использовании USB. Грядущее обновление позволит управлять телефоном Android из Windows без проводов.

Интеграция Android в File Explorer уже начала распространяться среди пользователей, но обновление пока доступно не для всех, как сообщает Windows Latest. Это касается не только пользователей Windows 11, но и Windows 10. Для получения доступа к функции необходимо обновить Cross-Device Experience Host через Microsoft Store, что не требует полного обновления системы. После обновления ваше Android-устройство автоматически отобразится в File Explorer.

Функция использует Wi-Fi и обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению с USB. Тестер из Windows Latest измерил скорость передачи почти 1,2 Гбит/с, в зависимости от файла. Вы сможете без проблем перемещать файлы между телефоном и компьютером и/или обратно. Управление файлами на телефоне становится значительно проще. При удалении файлов с компьютера в телефоне появится новая папка Recycle Bin, которую можно использовать для их восстановления. Однако файлы автоматически удаляются через 30 дней, поэтому убедитесь, что это именно то, от чего вы хотите избавиться.



