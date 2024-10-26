Подразделение высокопроизводительных автомобилей Hyundai N представило концептуальный электрический автомобиль RN24. Он должен выделяться не только электроприводом мощностью 478 кВт (650 л.с.), но и издаваемым при движении звуком.
По сравнению с двигателями внутреннего сгорания многим автолюбителям и владельцам электрокаров, естественно, не хватает классического шума двигателя. То, что для одних является преимуществом, другие считают недостатком. И именно поэтому в RN24 установлены динамики, которые радуют окружающих искусственным шумом двигателя. Дизайн призван сделать звук еще более впечатляющим.
«Заднее крыло улучшает качество звука и создает шум, который дополняет высокопроизводительные возможности автомобиля», — говорится в пресс-релизе от 25 октября.
Электромобиль основан на той же платформе E-GM (E-GMP — Electric Global Modular Platform), что и Hyundai Ioniq, но немного модифицирован. Система подвески RN24 представляет собой недавно разработанное раллийное шасси с амортизаторами и подрамником. RN24 также оснащен спойлером от туристических гоночных моделей Hyundai Motorsport.
Управление крутящим моментом в гоночном режиме должно быть особенным. По заявлению Hyundai, это решение помогает оптимизировать распределение крутящего момента на все 4 колеса.
Концепт-кар не будет продаваться в таком виде. Hyundai рассматривает его как «пример приверженности Hyundai N развитию электроспортивных технологий», как сказал Джун Пак, вице-президент N Brand Management Group.
«Эта модель доказывает, что у высокопроизводительных электромобилей еще есть неиспользованный потенциал. Благодаря новым технологиям есть куда двигаться дальше», — сказал Пак.