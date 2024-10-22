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Hyundai разрабатывает технологию голографических дисплеев на лобовом стекле
В настоящее время компания тестирует новую технологию совместно с Zeiss

 Нет сомнений, что будущее за сенсорными экранами, которые уже повсюду нас окружают, в том числе в наших автомобилях. Хотя эти дисплеи позволили автопроизводителям интегрировать больше высокотехнологичных функций, чрезмерная зависимость от экранных элементов управления выявила существенные недостатки безопасности. К счастью, некоторые автопроизводители начинают мыслить нестандартно и предлагают альтернативу.

 Новая концепция подразделения Hyundai, Hyundai Mobis, разработанная в партнерстве со специалистами по оптике Zeiss, направлена на то, чтобы превратить все лобовое стекло автомобиля в один огромный дисплей. Названный голографическим дисплеем на лобовом стекле, он берет небольшие проекционные дисплеи, которые уже приходилось видеть в течение многих лет, и значительно расширяет их возможности.

 Вместо того чтобы просто проецировать основную информацию, такую как скорость или пошаговые указания, на небольшую часть лобового стекла, эта система предусматривает меню, приложения, видео и даже игры, охватывающие всю ширину стекла перед водителем.

 В показанном концептуальном рендере нет центрального сенсорного экрана, а вся информация отображается на лобовом стекле. Это говорит о том, что голосовое и жестовое управление, скорее всего, станут основными методами ввода, поскольку нельзя просто протянуть руку и коснуться лобового стекла.

 Hyundai Mobis описывает технологию как навигационную и водительскую информацию, разворачивающуюся как панорама на широком прозрачном лобовом стекле. Между тем, пассажиры могут смотреть фильмы или совершать видеозвонки друзьям, которые появляются в виде голограмм на стекле.

 Чтобы не отвлекать водителя от дороги, отображение у водителя будет отличаться от того, что видят пассажиры. Например, водитель может видеть только указания и необходимую информацию, в то время как пассажиры могут смотреть любимые видео.

 Что касается того, как работает технология, то основным новшеством является прозрачное, тончайшее пленочное покрытие на лобовом стекле, которое обеспечивает голографические изображения. Пленка толщиной менее 100 микрометров, примерно с человеческий волос, использует фотохимические свойства для создания узоров из света проектора, воспроизводя видео и изображения.

 Роль Zeiss в партнерстве заключается в поставке специализированной голографической технологии, а ее опыт в области точной оптики играет ключевую роль. Hyundai и Zeiss сообщают, что непубличные демонстрации прототипов уже проходят, а система должна быть запущена в производство уже в 2027 году. 

#автомобили #hyundai #zeiss #автомобили будущего
Источник: techspot.com
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