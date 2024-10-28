Hyundai Rotem представила свое видение будущего основных боевых танков Республики Корея, работающих на водороде. Ожидается, что такой танк поступит в серийное производство уже в 2040 году и это сделает его первой в мире такой военной техникой.

Южнокорейская дочерняя компания Hyundai Rotem представила свое видение будущего основных боевых танков для Республики Корея (РК), работающих на водороде. По мнению компании, следующая версия боевых танков РК серии К, K3, будет оснащена водородными двигателями и другими передовыми технологиями, что позволит им стать одними из самых совершенных танков в мире.

Как сообщается, новый танк K3 с водородным двигателем был разработан в сотрудничестве с Корейским агентством оборонных разработок и другими национальными научно-исследовательскими институтами. Ожидается, что танк поступит в серийное производство уже в 2040 году и это сделает его первой в мире такой военной техникой.

Водородные двигатели заменят дизельные уже в серии K корейских танков. Это будет сделано поэтапно: первые прототипы будут оснащены гибридными водородными и дизельными двигателями. Это сообщение стало одним из последних заявлений Южной Кореи о том, что она стремится отказаться от двигателей внутреннего сгорания в своих военных машинах.

“Основной боевой танк нового поколения будет превосходить все возможности современных моделей, обеспечивая более эффективное выполнение задач с использованием новейших технологий для ведения боевых действий будущего. С учетом изменения условий боя требуется внести дополнительные поправки в огневую мощь, управление и живучесть будущих танков, чтобы они были более оптимизированы и обеспечивали максимальную боевую синергию”, - поясняет Hyundai Rotem на своем веб-сайте. “Hyundai Rotem будет активно готовиться к ведению боевых действий в будущем, разрабатывая основные боевые танки следующего поколения, способные дополнять возможности бойцов и заменять их функции. Это является нашей приоритетной целью”, - добавили в компании.

Новый танк K3 будет оснащен улучшенными возможностями скрытности, автономным управлением и ведомыми беспилотниками, а также новой 130-мм гладкоствольной основной пушкой. “Танк следующего поколения будет обладать более мощными возможностями для нанесения упреждающего удара, используя систему управления огнем на основе искусственного интеллекта”, - сказал представитель Hyundai Rotem. Этот шаг направлен не только на повышение экологичности военной техники, такой как танки. Он также предлагает серьезные усовершенствования, которые должны сделать новый танк более универсальным и смертоносным на поле боя. Во-первых, значительно снижен тепловой эффект из-за отсутствия горячих выхлопных газов. Технология изготовления новых двигателей также значительно уменьшит уровень шума, создаваемого во время его работы. Это также придаст ему большую мощность, не говоря уже о значительной экономии топлива.

Благодаря меньшему количеству движущихся частей, новый танк также должен значительно упроститься в обслуживании. Он сможет лучше преодолевать крутые и пересеченные местности.

Согласно заявлению представителей южнокорейской армии, новым танком K3 будет управлять экипаж из трех человек: механика-водителя, командира и стрелка. Экипаж будет размещен в бронированной капсуле в передней части корпуса. Эта конструкция направлена на повышение защищенности экипажа, изолируя его от потенциальных угроз, исходящих, в том числе, от автоматов заряжания и складов боеприпасов.

В основе его огневой мощи лежит дистанционно управляемая 130-мм гладкоствольная пушка. Это должно позволить танку поражать цели на расстоянии до 5 километров. Он также будет оснащен усовершенствованной защитой, состоящей из модульной брони из стали, керамики и композитов creative armor.

Танк также будет оснащен многоцелевыми противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с дальностью действия 8 километров, включая усовершенствованные режимы стрельбы как в зоне прямой видимости, так и за ее пределами. Размещение в башне танка стрелкового оружия калибром от 12,7 мм до 30 мм с дистанционным управлением дополнительно расширяет его поражающие возможности и эффективность.

Танк будет оснащен передовыми защитными технологиями, в том числе системой направленного инфракрасного противодействия (DIRCM) ракетам с тепловым наведением, системой активной защиты (APS) и устройством для создания помех беспилотникам. Его малозаметный дизайн и уменьшенные радиолокационные и инфракрасные характеристики сделают его исключительно трудным для обнаружения на поле боя, подобно польскому танку PL-01, уверены представители компании Hyundai Rotem. Южная Корея может стать таким образом первой страной, которая разработает и внедрит основные боевые танки на водородных двигателях.