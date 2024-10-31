Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Смартфон OnePlus 13 на Snapdragon 8 Elite анонсирован в Китае
Представлен OnePlus 13 с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч

После месяцев утечек информации и слухов, а также множества официальных тизеров от OnePlus новый флагманский смартфон компании дебютировал в Китае. OnePlus 13 представлен с впечатляющими характеристиками и готов составить конкуренцию крупным игрокам, когда поступит в продажу в других странах.

  • Экран: 6,82 дюйма 2K 10-битный OLED, 1440p.
  • Процессор: Snapdragon 8 Elite.
  • До 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища.
  • Камеры:
  • Основная: 1/1,4 дюйма 50 Мп Sony LYT-808 f/1.6.
  • Сверхширокоугольная: 50 Мп Samsung JN5 f/2.0.
  • Телеобъектив: 1/1,95 дюйма 50 Мп Sony LYT-600 f/2.6 3x оптическое увеличение.
  • Батарея: 6000 мАч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт.
  • Защита от воды и пыли IP68 и IP69.
  • Программное обеспечение: ColorOS 15 (на основе Android 15).

OnePlus 13 обладает впечатляющими аппаратными характеристиками, в первую очередь процессором. Его уже много раз тестировали в Geekbench, и он покушается на лидерство чипа Apple A18.

OnePlus 13 также предлагает до 24 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и 1 ТБ хранилища (UFS 4.0). Базовая конфигурация составляет 12/256 ГБ. Также доступны варианты с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Компания переработала систему охлаждения. Аппарат получил испарительный отсек площадью 9925 мм², чтобы обеспечить стабильную производительность под нагрузкой. Используется новый вибродвижок с неодимовым магнитом N54 с общим объёмом 603 мм³. Это должно обеспечить сильную и чёткую вибрацию, особенно в игровых сценариях.

OnePlus 13 продолжает долгосрочное сотрудничество с Hasselblad. Смартфон оснащён тремя задними камерами. Основная из них 50 Мп Sony LYT-808 с поддержкой OIS, фокусным расстоянием 23 мм и апертурой f/1.6.

Аппаратное обеспечение поддерживается теми же алгоритмами обработки изображений Hasselblad Master, которые используются в составе серии Oppo Find X8.

Одной из ключевых характеристик OnePlus 13 является огромная батарея. Ёмкость 6000 мАч — одна из самых больших в составе флагманских смартфонов такого размера (и толщины). Чтобы уменьшить размеры батареи и поместить её в корпусе, OnePlus использовала кремний-углерод. Кремниевые кристаллы встроены в углеродный анод для увеличения ёмкости. OnePlus называет это Glacier Battery.

Эта батарея совместима с технологией быстрой зарядки SuperVOOC и может принимать до 100 Вт через провод или 50 Вт по беспроводной сети.

OnePlus 13 получил 10-битный экран 2K OLED 6,82 дюйма производства BOE. Он выглядит практически плоским, хотя производитель позиционирует его как экран с четырьмя изгибами.

Это панель LTPO, способная динамически переключать частоту обновления между 1 и 120 Гц. OnePlus утверждает, что это первый дисплей с оценкой A++ от DisplayMate и что он установил 21 технологический рекорд.

Дизайн OnePlus 13 выглядит знакомым. Используется стеклянно-металлическая конструкция со слегка изогнутой задней и передней панелями и круглыми камерами, слегка смещёнными влево. Переключатель уведомлений также присутствует на скошенном алюминиевом корпусе. Под экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков.

Аппарат весит 210 г при толщине 8,5 мм. Он доступен в трёх цветовых вариантах: белом, обсидиановом и синем с искусственной кожаной задней панелью. OnePlus 13 защищён от внешних воздействий благодаря сертификации IP68 и IP69.

Базовая модель OnePlus 13 12/256 ГБ стоит 4499 юаней (около $631,99). Вариант 12/512 ГБ стоит 4899 юаней ($688), версия 16/512 ГБ — 5299 юаней ($744), а топовая модель с 24 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища обойдётся в 5999 юаней ($842).

#смартфоны #oneplus
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Новая уязвимость угрожает безопасности устройств Samsung с процессорами Exynos
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
10
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
9
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
4
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
15
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
6
Инженеры концерна "Калашников" завершили модернизацию тепловизоров "Маугли-2" и "Маугли-2М"
+
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
2
В играх с трассировкой лучей Radeon RX 7900 XTX оказалась в 2 раза медленнее, чем GeForce RTX 4090
35
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
3
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
На "Уралвагонзаводе" масштабировали производство танковых "мангалов"
1
Яндекс разработала новую технологию для предотвращения совместной езды на одном самокате
2
Илон Маск заявил, что гуманоидные роботы превратят Tesla в «компанию стоимостью 25 трлн долларов»
3
Xiaomi представила спортивный седан SU7 Ultra мощностью 1500 л.с.
+
Xiaomi Poco F7 Pro получит 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и чип Snapdragon 8 Gen 3
+
Xiaomi назвала 77 смартфонов, которые в 2025г получат мобильную операционную систему HyperOS 2
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
12
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
28
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
12
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
3
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
13
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
+

Сейчас обсуждают

jsth
16:13
Сами технологии (источник, отражатели) EUV российского происхождения. Российские инженеры и создали EUV для ASML, там много россиян работает.
Власти США выделили $825 млн на строительство исследовательского центра, который займётся EUV-литографией в штате Нью-Йорк
EvilKnievel
16:09
А почему нет новостей о популярности актуальных нынче маслобоек?
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
Eppius
16:08
А можно сначала внедрить технологию производства отечественных автоматических коробок передач. Затем систему автоматического климат контроля и систему полного привода для lada vesta cross например.
"Автоваз" планирует внедрить технологию автопилота в 2030-е годы
FelsheR-молодец
16:06
Красавчег, что самую кастрированную по частотам 4060 взял, даже даунвольтить не надо - и так не нагреется!)) А до 3060 хотя бы, это недоразумение дотягивает?)) То что такой кастрат быстрее 7600 даже ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Eppius
16:04
Если грубо посчитать хватило бы на 300 таких центров. Но я уверен что скажем на пару тройку таких центров в РФ даже сейчас найдутся средства.
Власти США выделили $825 млн на строительство исследовательского центра, который займётся EUV-литографией в штате Нью-Йорк
Жан Веис
16:03
Это какие? Я просто 10 лет как на инвидии сижу, все никак не увижу.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Alxndr
15:55
Осеннее обострение ? Следующая сумма в иске будет дохреналлион )))
Россия наложила на Google огромный штраф за блокировку на YouTube российских телеканалов
Sammie Vanhalen
15:50
Сами фотки нет, а exif-информация и прочие метаданные - да.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Lenken
15:47
За рубли
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
PanzerK
15:47
В статье об этом упомянуто...
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем