Представлен OnePlus 13 с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч

После месяцев утечек информации и слухов, а также множества официальных тизеров от OnePlus новый флагманский смартфон компании дебютировал в Китае. OnePlus 13 представлен с впечатляющими характеристиками и готов составить конкуренцию крупным игрокам, когда поступит в продажу в других странах.

Экран: 6,82 дюйма 2K 10-битный OLED, 1440p.

Процессор: Snapdragon 8 Elite.

До 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища.

Камеры:

Основная: 1/1,4 дюйма 50 Мп Sony LYT-808 f/1.6.

Сверхширокоугольная: 50 Мп Samsung JN5 f/2.0.

Телеобъектив: 1/1,95 дюйма 50 Мп Sony LYT-600 f/2.6 3x оптическое увеличение.

Батарея: 6000 мАч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт.

Защита от воды и пыли IP68 и IP69.

Программное обеспечение: ColorOS 15 (на основе Android 15).

OnePlus 13 обладает впечатляющими аппаратными характеристиками, в первую очередь процессором. Его уже много раз тестировали в Geekbench, и он покушается на лидерство чипа Apple A18.

OnePlus 13 также предлагает до 24 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и 1 ТБ хранилища (UFS 4.0). Базовая конфигурация составляет 12/256 ГБ. Также доступны варианты с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Компания переработала систему охлаждения. Аппарат получил испарительный отсек площадью 9925 мм², чтобы обеспечить стабильную производительность под нагрузкой. Используется новый вибродвижок с неодимовым магнитом N54 с общим объёмом 603 мм³. Это должно обеспечить сильную и чёткую вибрацию, особенно в игровых сценариях.

OnePlus 13 продолжает долгосрочное сотрудничество с Hasselblad. Смартфон оснащён тремя задними камерами. Основная из них 50 Мп Sony LYT-808 с поддержкой OIS, фокусным расстоянием 23 мм и апертурой f/1.6.

Аппаратное обеспечение поддерживается теми же алгоритмами обработки изображений Hasselblad Master, которые используются в составе серии Oppo Find X8.

Одной из ключевых характеристик OnePlus 13 является огромная батарея. Ёмкость 6000 мАч — одна из самых больших в составе флагманских смартфонов такого размера (и толщины). Чтобы уменьшить размеры батареи и поместить её в корпусе, OnePlus использовала кремний-углерод. Кремниевые кристаллы встроены в углеродный анод для увеличения ёмкости. OnePlus называет это Glacier Battery.

Эта батарея совместима с технологией быстрой зарядки SuperVOOC и может принимать до 100 Вт через провод или 50 Вт по беспроводной сети.

OnePlus 13 получил 10-битный экран 2K OLED 6,82 дюйма производства BOE. Он выглядит практически плоским, хотя производитель позиционирует его как экран с четырьмя изгибами.

Это панель LTPO, способная динамически переключать частоту обновления между 1 и 120 Гц. OnePlus утверждает, что это первый дисплей с оценкой A++ от DisplayMate и что он установил 21 технологический рекорд.

Дизайн OnePlus 13 выглядит знакомым. Используется стеклянно-металлическая конструкция со слегка изогнутой задней и передней панелями и круглыми камерами, слегка смещёнными влево. Переключатель уведомлений также присутствует на скошенном алюминиевом корпусе. Под экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков.

Аппарат весит 210 г при толщине 8,5 мм. Он доступен в трёх цветовых вариантах: белом, обсидиановом и синем с искусственной кожаной задней панелью. OnePlus 13 защищён от внешних воздействий благодаря сертификации IP68 и IP69.

Базовая модель OnePlus 13 12/256 ГБ стоит 4499 юаней (около $631,99). Вариант 12/512 ГБ стоит 4899 юаней ($688), версия 16/512 ГБ — 5299 юаней ($744), а топовая модель с 24 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища обойдётся в 5999 юаней ($842).