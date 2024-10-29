Состоялся официальный анонс Xiaomi 15 с аккумулятором 5400 мАч

Компания Xiaomi во вторник официально представила свой новый компактный флагманский смартфон Xiaomi 15. Это самая мощная стандартная модель в истории бренда, сочетающая передовые характеристики с компактным и премиальным внешним видом. Смартфон отличается высокой скоростью, отличным качеством экрана и улучшенными тактильными ощущениями. Это делает его привлекательным выбором для поклонников флагманов.

Xiaomi 15 обладает плоским экраном OLED размером 6,36 дюйма со сверхтонкими симметричными рамками шириной 1,38 мм. Разрешение экрана составляет 2670×1200 пикселей, частота обновления LTPO варьируется от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 3200 нит. Экран защищён стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass, которое в 10 раз лучше выдерживает падения по сравнению с Xiaomi 14.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий прирост производительности на 45% в одноядерном и многоядерном режимах по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. С технологией Xiaomi HyperCore и собственной микроархитектурой смартфон предлагает время отклика приложений на 45,7% быстрее.

Xiaomi 15 работает на оболочке HyperOS 2.0, что даёт плавность и отзывчивость. В системе реализованы оптимизации, включая передовую систему теплоотвода и повышенную производительность.

Камеры разработаны совместно с Leica и включают три объектива Summilux с разрешениями по 50 Мп: основной сенсор Light Fusion 900 (1/1,3 дюйма, f/1,62, OIS), сверхширокоугольный сенсор 50 Мп (Samsung S5KJN1, f/2,2) и телеобъектив 50 Мп (Samsung S5KJN5, 1/2,75 дюйма, f/2,0, OIS) с плавающим фокусом и 5-кратным оптическим зумом.

Передняя камера OmniVision OV32B40 с разрешением 32 Мп расположена в центре экрана. Камера поддерживает AISP 2.0, умея обрабатывать до 4,3 млрд пикселей в секунду для динамического фотообмена на популярных соцсетях.

Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Мощность проводной зарядки — 90 Вт, беспроводной — 50 Вт, а также 30 Вт магнитной беспроводной зарядки.

Аппарат получил ультразвуковой сканер отпечатков от Goodix Technology, способный на быструю разблокировку даже с влажными руками. Корпус устройства изготовлен из авиационного алюминия с четырёхгранным изгибом для удобного захвата. Есть защита от пыли и влаги IP68, а также NFC и ИК-пульт.

Xiaomi 15 представлен в четырёх цветах: сиреневый, светло-зелёный, чёрный и белый. Доступна яркая серебристая версия, напоминающая дизайн Xiaomi Mi 6.

Цена начинается от 4499 юаней ($630) за версию 12 ГБ + 256 ГБ и достигает 5499 юаней ($770) за модель 16 ГБ + 1 ТБ. Версия Bright Silver Edition стоит 4699 юаней ($658).

Существует кастомная версия с 20 цветами для модели 16 ГБ + 512 ГБ по цене 4999 юаней ($700), эксклюзивно доступная в Xiaomi Mall. Также доступна Diamond Limited Edition за 5999 юаней ($840).

Поступление в продажу ожидается в ближайшие недели в Китае. Информация о международной доступности будет объявлена позже.