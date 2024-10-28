100Гц, Full HD, стильный дизайн.

Xiaomi представила обновленную версию своего популярного монитора Redmi A24 – Redmi Monitor A24 Multi-Functional Stand Edition. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае по цене 519 юаней (около 72 долларов США).

23,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) обеспечивает четкую и детализированную картинку. Главное отличие обновленной версии – поддержка частоты обновления 100 Гц, что гарантирует плавное отображение динамичных сцен в играх и фильмах.



Redmi A24 Multi-Functional Stand Edition может похвастаться цветопередачей 16,7 миллионов цветов, точность цветопередачи E<2 и 99% охват цветового пространства sRGB. Контрастность 1000:1 обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение.



Ультратонкий профиль (всего 16,8 мм) и соотношение экрана к корпусу 94% создают эффект полного погружения. Многофункциональная подставка позволяет наклонять, поворачивать и регулировать высоту монитора для максимального комфорта.



Для подключения предусмотрены порты DP 1.4 и HDMI. Также поддерживается крепление VESA. Удобное управление настройками осуществляется с помощью джойстика. Xiaomi предоставляет трехлетнюю гарантию с обслуживанием на месте.