Данные модели смогут предложить частоту обновления изображения 144 Гц при разрешении 4K

Премиальные модели предлагаются в четырех размерах экранов: 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов и 100 дюймов, с ценами, начиная от 4599 юаней. Флагманская линейка Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 обладает пиковым уровнем яркости в 3000 нит и имеет более 3000 зон подсветки, обеспечивающие высокую детализацию контраста и насыщенность цветов.

Также в телевизорах установлен настраиваемый чип улучшения изображения Xiaomi XM9000, который поддерживает 16-битное управление подсветкой Mini LED, что позволяет получать максимально точные настройки освещения. Дисплей поддерживает 1,07 миллиарда оттенков. Широкая цветовая гамма DCI-P3 95% позволяет увеличить диапазон цветов.

Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 года, работающие на новейшей операционной системе Xiaomi Surge HyperOS 2, предоставляют оптимизированную платформу для более плавной работы и максимального комфорта. К таким преимуществам относят интуитивно понятный интерфейс, быстрый доступ к приложениям и интегрированную экосистему с другими устройствами Xiaomi.

Новая линейка поддерживает разрешение 4K с частотой 144 Гц и 4K на 120 Гц с технологией MEMC. В соревновательном режиме частота обновления может достигать 240 Гц, обеспечивая идеальное погружение без задержек во время игры или в быстром экшене.

Что касается звука, Xiaomi оснастила модель мощными 2.1-канальными динамиками, поддерживающими Dolby Vision Atmos, что гарантирует кинематографическое качество звучания. Линейка также сертифицирована по стандарту HDR10+ и IMAX Enhanced. Особая технология Qingshan EyeCare снижает излучение синего света, защищая глаза зрителей во время долгих сеансов просмотра. Устройство предлагает множество возможностей подключения и интеграцию с ИИ для безупречного доступа к интеллектуальной экосистеме Xiaomi.