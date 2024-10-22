Asus ROG Phone 9 может получить до 24 ГБ памяти

К настоящему моменту было немало утечек информации относительно смартфона Asus ROG Phone 9. Из этого нетрудно сделать вывод о том, что его появления в продаже осталось ждать недолго. Поскольку только что был анонсирован флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, производители устройств начнут наперегонки выпускать устройства на его основе.

Asus подтвердила, что ROG Phone 9 будет официально представлен 19 ноября. Производитель раскрыл внешний вид устройства и ожидаемые улучшения по сравнению с предыдущими игровыми аппаратами этой серии.

Asus может планировать предварительный показ ROG Phone 9 на мероприятии Snapdragon Summit 2024, которое уже стартовало. Ожидается появление улучшенного экрана, но подробности не называются. Аппарат нынешнего поколения обладает экраном AMOLED 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 165 Гц.

Батарея будет поддерживать проводную зарядку мощностью 65 Вт, как и в ROG Phone 8 с аккумулятором 5500 мА·ч. Такая же ёмкость может быть предложена и на этот раз.

Ожидается несколько конфигураций памяти, и не исключено появление версии Pro, как это бывало прежде. Самая дорогая модель может получить не менее 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

ROG Phone 9 будет выпущен по всему миру. Даты релиза и цены будут зависеть от региона.