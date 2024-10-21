Знаменитая серия для экстремального оверклокинга

Материнские платы от ASUS славятся высоким качеством и проработанной прошивкой UEFI. А серия Apex из линейки Republic of Gamers и вовсе является, пожалуй, одним самых выгодных решений для капитального разгона ОЗУ.

Помогают ей в этом наличие всего двух каналов DDR5, что значительно снимает нагрузку с контроллера памяти CPU и позволяет ему по максимуму раскрывать потенциал плашек. Например, пара модулей DDR5 CUDIMM G.Skill F5-9000C4256H24G без проблем увеличивают свою частоту с 9000 МГц до 9200 МГц при напряжении 1,575 В.

Да, маловато, но примечательно, что при этом оперативная память сохраняет свою работу в режиме Gear 2. Таким образом удается сохранить высокий уровень производительности системы на высоких частотах RAM. А, если бы ОЗУ переключилась на Gear 4, то быстродействие ПК могло бы снизиться.

В общем, ASUS, конечно, молодцы, и ROG Maximus Z890 Apex вполне может сгодиться для построения топовых игровых "тачек" с Core Ultra 9 285K. Остается узнать, сможет ли новинка побить рекорд разгона RAM.

Текущий в 11648,4 МГц удерживает GIGABYTE Z790 Aorus Tachyon X, также обладающая двумя слотами DDR5, а выходец из ASUS в лице ROG Maximus Z790 Apex Encore занимает второе место с отставанием всего в 0,1 МГц.