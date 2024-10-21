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Новостник
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite - новый 3-нм процессор для флагманов 2025 года
Qualcomm вновь подтверждает свои лидерские позиции на рынке мобильных процессоров, предлагая пользователям инновационные решения для будущих смартфонов.

Компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 8 Elite. Этот чип изготавливается по передовой 3-нм технологии, что обеспечивает не только высокую производительность, но и отличную энергоэффективность. Чип включает в себя два мощных Prime-ядра Oryon, работающих на частоте до 4,32 ГГц, а также шесть производительных ядер с максимальной частотой до 3,53 ГГц. Qualcomm утверждает, что однопоточная и многопоточная производительность нового процессора на целых 45% превышает показатели его предшественника, а общая энергоэффективность улучшилась на 27%.

Важным компонентом Snapdragon 8 Elite является встроенный графический процессор Adreno 830. Он демонстрирует впечатляющие результаты: производительность в обработке растровой графики увеличилась на 40%, а скорость трассировки лучей возросла на 35%. Частота работы GPU составляет 1,1 ГГц, и он поддерживает все актуальные графические API и движки, включая Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine.

Кроме того, Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR5X-5300 и включает в себя нейронный процессор (NPU), который обеспечивает прирост производительности до 45% по сравнению с предыдущими моделями. Модем Snapdragon X80 гарантирует поддержку новейших технологий связи, включая Wi-Fi 7 и 5G.

Ожидается, что новый процессор будет использоваться в таких ожидаемых устройствах, как Samsung Galaxy S25, Realme GT7 Pro и Xiaomi 15, а также в других флагманских моделях, которые выйдут в следующем году. Snapdragon 8 Elite обещает не только повысить производительность мобильных устройств, но и улучшить их энергосбережение, что делает его важным шагом вперёд для всей индустрии.

#qualcomm
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Nvidia&Intel Hater
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скриншотных тестов и я могу наделать.у тебя whea попрут с такой шиной.Причем на все 200 процентов.у тебя не 5600g .ладно 1900 берет у нас и хорошо
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Китя
22:27
Для тебя лично пере разогнал ПК. Жду от тебя больше результатов.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
22:26
gdm отключи и будет еще лучше .ну и phy=26 это хорошо тоже.Зачем так VDDP ток задрал не пойму ? или phy 28 с меньшей напругой ставило ?
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Aleksei Didenko
22:26
Ага, 63 нс намного лучше, чем 54
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
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Там аида не предупреждала тебя окном ?
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Китя
22:24
Но хуже чем у меня. Мой Пека на воде и скоро переедет в новый домик.
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22:23
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Nvidia&Intel Hater
22:23
там что однопоток будет дно ,тем более многопоток.у него частоту выше 4100 на его плате (без внешнего генератора) не поднять никак и никогда
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Aleksei Didenko
22:22
У тебя мозг с рождения лагает. А не покажешь ли ты свой однопоток, убогий?
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