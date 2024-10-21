Qualcomm вновь подтверждает свои лидерские позиции на рынке мобильных процессоров, предлагая пользователям инновационные решения для будущих смартфонов.

Компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 8 Elite. Этот чип изготавливается по передовой 3-нм технологии, что обеспечивает не только высокую производительность, но и отличную энергоэффективность. Чип включает в себя два мощных Prime-ядра Oryon, работающих на частоте до 4,32 ГГц, а также шесть производительных ядер с максимальной частотой до 3,53 ГГц. Qualcomm утверждает, что однопоточная и многопоточная производительность нового процессора на целых 45% превышает показатели его предшественника, а общая энергоэффективность улучшилась на 27%.

Важным компонентом Snapdragon 8 Elite является встроенный графический процессор Adreno 830. Он демонстрирует впечатляющие результаты: производительность в обработке растровой графики увеличилась на 40%, а скорость трассировки лучей возросла на 35%. Частота работы GPU составляет 1,1 ГГц, и он поддерживает все актуальные графические API и движки, включая Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine.

Кроме того, Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR5X-5300 и включает в себя нейронный процессор (NPU), который обеспечивает прирост производительности до 45% по сравнению с предыдущими моделями. Модем Snapdragon X80 гарантирует поддержку новейших технологий связи, включая Wi-Fi 7 и 5G.

Ожидается, что новый процессор будет использоваться в таких ожидаемых устройствах, как Samsung Galaxy S25, Realme GT7 Pro и Xiaomi 15, а также в других флагманских моделях, которые выйдут в следующем году. Snapdragon 8 Elite обещает не только повысить производительность мобильных устройств, но и улучшить их энергосбережение, что делает его важным шагом вперёд для всей индустрии.