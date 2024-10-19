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OnePlus анонсирует OxygenOS 15 24 октября и назовёт сроки выпуска обновления смартфонов
OnePlus в четверг огласит даты обновления до Android 15

После Motorola и Oppo компания OnePlus готовится стать следующей, которая опубликует расписание обновлений своих устройств до версии Android 15. Китайская компания сообщила, что выпустит оболочку OxygenOS 15 24 октября.

Опубликованный тизер мало что говорит о новшествах в OxygenOS 15. Сказано лишь, что акцент будет сделан на искусственный интеллект, чем сейчас никого не удивишь.

Несколько месяцев назад компания анонсировала AI Eraser — собственную языковую модель. Она, по словам разработчиков, представляет собой «первый шаг в концепции раскрытия творческого потенциала пользователей с помощью ИИ и революции в редактировании фотографий».

Когда AI Eraser официально представили в апреле, OnePlus пообещала внедрить его на нескольких моделях. В их число вошли OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open и OnePlus Nord CE 4.

Можно рассчитывать и на обновления самого AI Eraser, движущей силы OnePlus в редактировании фотографий на её смартфонах. Компания пообещала продолжать активно инвестировать в разработку «более революционных функций на основе ИИ».

Это лишь одна из функций ИИ, которую OnePlus уже добавила в свои аппараты. В августе компания запустила три новых инструмента на основе ИИ: AI Speak, AI Summary и AI Writer. Эти функции интегрированы в уже существующий набор инструментов ИИ.

До конца месяца в Китае ожидается анонс флагманского аппарата OnePlus 13. Он может стать первым смартфоном компании, который будет поставляться с OxygenOS 15 изначально. Вряд ли эта модель поступит в продажу за пределы Китая раньше следующего года.

#смартфоны #android #oneplus #oxygenos
Источник: phonearena.com
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