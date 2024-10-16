Китайский OnePlus Ace в международную продажу поступит как OnePlus 13R

Компания OnePlus готовится представить очередной смартфон в средней ценовой категории. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что она работает над устройством, которое, скорее всего, войдёт в состав серии OnePlus Ace. Точное название пока неизвестно, но утечка характеристик говорит о возможности потягаться с флагманскими моделями.

Это неудивительно с учётом использования самого продвинутого процессора Snapdragon 8 Gen 4. Ещё ожидается крупный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который обеспечит несколько дней работы в зависимости от нагрузок. Предположительно, аппарат получит плоский экран с разрешением 1,5K.

Одной из отличительных черт серии OnePlus Ace являются камеры. Позаимствовав технологии у линии Oppo Find X8, аппарат предложит основную камеру Sony IMX906 с крупным сенсором размером 1/1,56 дюйма. Этот сенсор известен умением делать качественные снимки при слабом освещении. Также ожидается наличие телефото-камеры 50 Мп с сенсором Samsung JN1, что сделает фотографические возможности устройства более универсальными.

Серия OnePlus Ace ориентирована в основном на китайский рынок. В других странах эти аппараты продаются как модели вроде OnePlus 11R и OnePlus 12R. Соответственно, теперь речь идёт про OnePlus 13R.

К сожалению, процессор в этой версии могут поменять на Snapdragon 8 Gen 3, чтобы снизить стоимость и конкурентоспособность в среднем ценовом сегменте. OnePlus 12R стоил от $499,99.

До конца октября ожидается анонс флагманского смартфона OnePlus 13 в Китае, а международный релиз — в январе. Примерно тогда же можно рассчитывать на появление OnePlus 13R.