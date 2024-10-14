Частота новостей про OnePlus 13 говорит о скором релизе смартфона

Поклонники продукции китайского производителя OnePlus скоро смогут стать обладателями флагманского смартфона OnePlus 13. Утечка данных в китайской социальной сети Weibo рассказала о том, что OnePlus 13 вместо оптического сканера отпечатков пальцев, как в OnePlus 12, получит ультразвуковой, как в Samsung Galaxy S24 Ultra и Pixel 9 Pro. Такие сканеры быстрее, точнее и безопаснее оптических, заодно умея работать с мокрыми и грязными пальцами.

OnePlus 13 будет скоро представлен в Китае. Там же на Weibo пишут, что OnePlus 13 16 ГБ с 512 ГБ хранилища будет стоить 5299 юаней. Это на 10,4% дороже по сравнению с OnePlus 12 16/512 ГБ по цене 4799 юаней. Если на столько же цена вырастет в США, версия 12/256 ГБ будет стоить примерно $883, а 16/512 ГБ около $993. По современным меркам это не самые дорогие премиальные аппараты.

Если верить последним слухам, OnePlus 13 получит экран OLED размером 6,82 дюйма с частотой 120 Гц. Будет применяться процессор Snapdragon 8 Gen 4, который могут назвать Snapdragon Extreme Edition. Появится вариант с 24 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища. Задняя камера будет 50 Мп с сенсором Sony LYT-808, сверхширокоугольная 50 Мп с сенсором Samsung JN5 и перископический телеобъектив 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом с сенсором Sony LYT-600.

Ёмкость аккумулятора составит 6000 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт. Будет и магнитная беспроводная зарядка. Ожидается максимальный рейтинг защиты от воды и пыли IP68/69.