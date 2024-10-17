Samsung разработала новую память GDDR7 объёмом 24 Гбит со скоростью до 42,5 Гбит/с

Компания Samsung в прошлом году одной из первых анонсировала память следующего поколения GDDR7. Изначально она заявляла о скоростях до 32 Гбит/с и объёмах 16 Гбит (2 ГБ). Первая партия памяти GDDR7 может иметь скорости в диапазоне от 28 до 32 Гбит/с. Кажется, что у Samsung уже есть решения с более высокой скоростью и объёмом. Ранее предполагалось, что память Samsung достигнет скорости до 37 Гбит/с, но в реальности она может оказаться даже выше.

Samsung выпустила анонс, согласно которому разработала первую память GDDR7 объёмом 24 Гбит. Она производится на техпроцессе 10 нм 5-го поколения. Это даёт увеличение плотности ячеек на 50% при сохранении прежнего размера корпуса, что и у GDDR6. Новая память будет использовать управление тактовой частотой и дизайн с двойным напряжением (VDD), что улучшит энергоэффективность более чем на 30%.

С памятью DRAM объёмом 24 Гбит видеокарты получат доступ к чипам 3 ГБ против 2 ГБ, которые даёт память объёмом 16 Гбит. Это приведёт к значительному увеличению объёма видеопамяти. Видеокарты со 128-битной шиной смогут получить до 12 ГБ, с 256-битной шиной — до 24 ГБ, с 384-битной — до 36 ГБ, а с 512-битной шиной — до 48 ГБ.

Samsung обещает ещё более высокие скорости памяти GDDR7, используя PAM3. Ожидается, что скорость возрастёт на 25% по сравнению с GDDR6, до 40 Гбит/с, а в некоторых продуктах память сможет достигать 42,5 Гбит/с. Это в 2,36 раза больше по сравнению с модулями GDDR6 на 18 Гбит/с.

В 2022 году Samsung анонсировала более быструю версию своей памяти GDDR6 под названием GDDR6W. Она должна была удвоить ширину канала до 64 бит и увеличить плотность, однако до потребительских продуктов не добралась. Также компания имела GDDR6 со скоростью 24 Гбит/с, но самым быстрым выпущенным решением стала видеокарта RTX 4080 SUPER с памятью на 23 Гбит/с на чипах Micron.

Ниже указаны скорости, которые можно ожидать от модулей памяти со скоростью 42,5 Гбит/с:

512-бит — 2720 ГБ/с (2,7 ТБ/с)

384-бит — 2040 ГБ/с (2,0 ТБ/с)

320-бит — 1700 ГБ/с (1,7 ТБ/с)

256-бит — 1360 ГБ/с (1,4 ТБ/с)

192-бит — 1020 ГБ/с (1,0 ТБ/с)

128-бит — 680 ГБ/с

Возможно, видеокарта GeForce RTX 5080 получит версию с 24 ГБ видеопамяти. Другие производители памяти, такие как Micron и SK Hynix, наверняка последуют примеру Samsung, предложив решения с более высокой ёмкостью и скоростями.