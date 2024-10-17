За последний год Samsung представила ряд решений на основе ИИ, которые значительно улучшили персонализацию устройства.

Инвестиции крупных технологических компаний в сферу искусственного интеллекта продолжают расти, так как они стремятся развивать свои технологии. Samsung активно участвует в этом процессе, принимая более агрессивные меры для улучшения своих функций Galaxy AI и совершенствуя возможности своих устройств, чтобы опередить конкурентов. Появились сведения о том, что компания ищет пути, позволяющие пользователям управлять своими телефонами без необходимости заходить в меню настроек.

За последний год Samsung представила множество ИИ-решений, существенно улучшив персонализацию, функциональность камер и многозадачность устройств. Основным элементом её экосистемы ИИ является Galaxy AI, который постоянно обновляется для повышения удобства использования.

Согласно ET NEWS, южнокорейский гигант хочет уменьшить необходимость в частом обращении к настройкам, используя ИИ для предсказания потребностей пользователей на основе их поведения.