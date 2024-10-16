Samsung уже выпустила обновление с патчем безопасности от октября 2024 года для нескольких телефонов в своем каталоге.

Хотя Google только вчера анонсировала октябрьское обновление Android 2024, Samsung уже с начала октября распространяет последнее обновление безопасности Android, выпущенное в этом месяце, на свои телефоны высшего, среднего и начального уровня.

На самом деле, в настоящее время южнокорейский гигант уже выпустил октябрьское обновление Android в общей сложности на 14 смартфонах в своем каталоге, и мы ожидаем, что это число продолжит расти до конца месяца.

Конечно, как мы обычно делаем, мы будем публиковать обновленную информацию со всеми телефонами Samsung, которые будут обновлены октябрьским патчем безопасности в период до конца месяца.

На сегодняшний день октябрьское обновление Android уже добралось до четырнадцати телефонов Samsung, включая последние два поколения серий Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A.

Вот 14 смартфонов Samsung, которые уже получили октябрьское обновление Android 2024:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Flip5 Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A13 4G

Неудивительно, что новое обновление программного обеспечения для телефонов Samsung включает октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 42 проблемы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью. Из них 30 затрагивают основную операционную систему Android, а остальные 12 характерны только для устройств Galaxy.

Новый патч безопасности также исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI и повышает производительность и стабильность 14 смартфонов корейского бренда.

Если у вас есть один из этих Samsung Galaxy и вы хотите применить к нему новое обновление безопасности, просто выполните обычные действия: зайдите в «Настройки» вашего мобильного, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».



