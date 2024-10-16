Хотя Google только вчера анонсировала октябрьское обновление Android 2024, Samsung уже с начала октября распространяет последнее обновление безопасности Android, выпущенное в этом месяце, на свои телефоны высшего, среднего и начального уровня.
На самом деле, в настоящее время южнокорейский гигант уже выпустил октябрьское обновление Android в общей сложности на 14 смартфонах в своем каталоге, и мы ожидаем, что это число продолжит расти до конца месяца.
Конечно, как мы обычно делаем, мы будем публиковать обновленную информацию со всеми телефонами Samsung, которые будут обновлены октябрьским патчем безопасности в период до конца месяца.
На сегодняшний день октябрьское обновление Android уже добралось до четырнадцати телефонов Samsung, включая последние два поколения серий Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A.
Вот 14 смартфонов Samsung, которые уже получили октябрьское обновление Android 2024:
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A13 4G
Неудивительно, что новое обновление программного обеспечения для телефонов Samsung включает октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 42 проблемы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью. Из них 30 затрагивают основную операционную систему Android, а остальные 12 характерны только для устройств Galaxy.
Новый патч безопасности также исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI и повышает производительность и стабильность 14 смартфонов корейского бренда.
Если у вас есть один из этих Samsung Galaxy и вы хотите применить к нему новое обновление безопасности, просто выполните обычные действия: зайдите в «Настройки» вашего мобильного, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».