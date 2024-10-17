Компания Samsung снизила производственные мощности своего бизнеса HBM.

Samsung снизила производственные мощности своего бизнеса High Bandwidth Memory (HBM) из-за его нестабильной производительности и неспособности уловить на рынке возможности для развития. Процессор HBM3E от компании стал причиной низких показателей, что оттолкнуло NVIDIA от сотрудничества с Samsung в области HBM.

Недавний отчет Samsung о прибылях и убытках подтвердил, что их бизнес HBM не оправдал ожиданий, и в результате было принято решение снизить производственные мощности. Согласно сообщению корейского СМИ ZDNet Korea, Samsung снизила максимальные мощности производства HBM до 170 000 единиц в месяц, в сравнении с предыдущим уровнем в 200 000 единиц. Это происходит во время растущего спроса на HBM, особенно со стороны крупных игроков на рынке, таких как NVIDIA и AMD.

Это сокращение производственных мощностей Samsung может повлиять на индустрию производства чипов, потому что HBM является важной составляющей для создания современных графических процессоров и высокопроизводительной памяти. NVIDIA и AMD, как главные покупатели HBM, могут столкнуться с проблемами в снабжении HBM3 и искать альтернативные источники, потенциально повлияв на их производственные планы.

Тем не менее, Samsung не бросает свой бизнес HBM полностью и продолжает присутствовать на рынке с более низкими производственными мощностями. Однако эта ситуация может представлять собой риск для корейской компании, поскольку конкуренты могут заполнить возникшую пробел и занять долю рынка.