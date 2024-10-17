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Zelikman
Motorola работает над продвинутым искусственным интеллектом для смартфонов
ИИ-помощник должен будет взаимодействовать с различными приложениями, выполняя голосовые команды пользователя

  Motorola известна большинству как производитель аппаратного обеспечения, но это не исключает её возможности освоить нематериальную сферу. Наряду с выпуском смартфонов, таких как последние модели Edge, компания также занимается разработкой моделей искусственного интеллекта, способных функционировать на мобильных устройствах.

  LAM — это тип искусственного интеллекта, который применяется на различных платформах ИИ и может работать на множестве устройств. Основное отличие между LAM и LLM заключается в их функциях: LLM ориентированы на создание текстов, в то время как LAM фокусируются на выполнении действий. Система ИИ, которая могла бы взаимодействовать с приложением на телефоне и выполнять определенные задачи.

  Существуют примеры ИИ, способных осуществлять действия в приложениях и на других платформах, таких как Apple Intelligence, Google Gemini и проблемная Rabbit R1. В будущем можно будет просто произнести команду ИИ-помощнику для обновления статуса в какой-либо социальной сети. Однако, это будущее пока ещё не достигнуто. Вероятно, этот момент не так далеко, так как компания Motorola, один из ведущих производителей смартфонов в мире, разрабатывает мощный искусственный интеллект, способный выполнять настолько обширные задачи.

  Она выпустила короткое и привлекательное концептуальное видео, в котором демонстрируется её видение будущего с использованием ИИ. В ролике женщина обращается к интеллектуальной модели с просьбой заказать кофе в Starbucks и вызвать Uber. ИИ взаимодействует с приложениями, осуществляя все запросы и предоставляя устные комментарии о ходе выполнения.

  Поскольку это всего лишь концепция, ее нельзя рассматривать как официальное заявление. Неизвестно, насколько продвинулся проект Motorola. Однако, есть предположения, что этот ИИ будет способен изучать привычки пользователя, запоминать его предпочтения и местоположения.

#смартфоны #технологии #искусственный интеллект #гаджеты
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