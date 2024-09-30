OnePlus 13 скоро будет представлен

Ожидается, что в октябре будет официально представлен флагманский смартфон. В плане анонсов наступающий месяц станет одним из наиболее насыщенных в году. Точная дата анонса официально названа не была, но известно про OnePlus 13 уже немало.

OnePlus 13 станет одним из первых смартфонов на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Примерно в то же время будет представлен Vivo X200, первый на MediaTek Dimensity 9400.

Появилось изображение, показывающее OnePlus 13 спереди. Ранее демонстрировалась обратная сторона аппарата, а теперь можно увидеть его экран.

Официальный представитель OnePlus заявил, что новый флагман компании оснащён панелью второго поколения Oriental Screen, использующей передовую технологию BOE X2. Она должна обеспечивать лучшую производительность по сравнению с предыдущим поколением, улучшенную цветопередачу, более низкое потребление энергии и более точный отклик на касание.

Согласно прежним слухам, OnePlus 13 получит панель OLED размером 6,82 дюйма с разрешением 2K и частотой 120 Гц или 144 Гц. Будет версия с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Ёмкость батареи составит 6000 мА·ч, мощность проводной зарядки — 100 Вт, а беспроводной — 50 Вт.

Ожидается, что у OnePlus 13 будет основная камера Sony IMX808 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS). Другая камера будет сверхширокоугольной LYW-600 на 50 Мп, и ещё одна — перископический телеобъектив LYT-600 на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Маленькое отверстие в экране содержит камеру на 32 Мп.

Ожидается, что аппарат выйдет на ColorOS 15 поверх Android 15. Маловероятно, что OnePlus запустит свой флагман за пределами Китая до начала следующего года.