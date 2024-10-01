Флагманский смартфон OnePlus 13 нацеливается на рекорды автономности

Смартфоны постепенно продолжают развиваться. Улучшаются камеры, экраны, предлагаются необычные форм-факторы. При этом многие пользователи готовы отказаться от этого, лишь бы реже приходилось подключать устройство к розетке.

Скоро должен быть представлен флагманский смартфон OnePlus 13. Предположительно, он войдёт в число лучших по соотношению цена/качество. Нынешний OnePlus 12 за $800 содержит четыре задние камеры с качественными сенсорами и перископическим зум-объективом, экран 2K с динамической частотой обновления до 120 Гц, а также большую батарею с очень быстрой зарядкой.

OnePlus 13 поднимет планку ещё выше. Аккумулятор снова вырастет, при этом смартфон останется относительно тонким и лёгким. Благодаря достижениям в области твердотельных батарей OnePlus 13 получит аккумулятор ёмкостью 6 000 мА·ч. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Йогеш Брар. Также сказано о мощности проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт.

Это будет рекордным для аппаратов OnePlus значением. На флагманах это особо впечатляющий показатель, учитывая сложные оптические системы, большие сенсоры и другие топовые компоненты, для которых в корпусе также нужно место.

Благодаря такому аккумулятору и росту энергоэффективности процессора Snapdragon 8 Gen 4 можно рассчитывать получить серьёзный прирост автономности этого устройства.