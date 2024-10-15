Система Android 15 начинает распространяться на устройствах

Смартфоны Pixel, поколений от Pixel 6 до Pixel 9, а также оба поколения складных смартфонов и планшет во вторник начали получать обновление до системы Android 15. Новая версия приносит несколько интересных функциональных возможностей, в том числе для защиты персональной информации на устройстве. Обновление улучшит работу устройств с большими экранами, таких как складные смартфоны и планшеты.

Функция блокировки с обнаружением кражи на основе ИИ сможет узнать, что кто-то схватил смартфон и пытается сбежать, уехать на машине или на велосипеде. Если аппарат обнаружит такую ситуацию, он будет автоматически заблокирован. Можно использовать функцию дистанционной блокировки для защиты с помощью другого устройства, используя номер телефона и проверку безопасности. Обновление также защищает от опасного метода кражи личных данных и активов — от подмены SIM-карты.

Если аппарат на Android 15 обнаружит, что кто-то много раз безуспешно пытается получить доступ к приложению или попасть в настройки для удаления SIM-карты и отключения функции «Найти устройство», аппарат заблокируется. Google верит, что это затруднит перезагрузку и продажу украденного устройства, предотвращая часть краж.

Функция «Частное пространство» создаст на аппарате личное пространство. Здесь можно скрывать важные приложения, вроде финансовых и торговых, социальных сетей и т.д. Скрытые приложения не будут отображаться в списке приложений, в последних приложениях, уведомлениях и настройках. Можно вообще скрыть существование функции «Частное пространство» на устройстве.

На складных аппаратах и планшетах Android 15 позволит закреплять и откреплять панель задач. Это позволит быстро получать доступ к важным приложениям и настроить расположение элементов интерфейса. Здесь же доступна функция «Парное использование приложений». Она позволяет объединять два приложения нажатием на одну иконку.

Функция Low Light Boost и встроенные элементы управления камерой стали лучше работать при слабом освещении. Сторонние приложения получают больше возможностей для управления камерой, например, более точное управление вспышкой. Мессенджеры операторов связи могут использовать спутниковую связь для отправки и получения сообщений без мобильной сети и Wi-Fi. В приложения с ключами доступа (Passkeys) для аутентификации можно входить одним нажатием.

Для установки Android 15 на Pixel нужно открыть Настройки > Система > Обновление ПО и выполнять указания на экране.