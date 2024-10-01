Появились изображения смартфона Google Pixel 9a

Компания Google относится к числу тех, которые любят обновлять дизайн своих продуктов практически с каждым новым поколением. Изменения касаются не только уменьшения рамок или толщины устройства. С недавним выпуском Pixel 9 она внесла небольшие изменения в дизайн. Между тем, Pixel 9a не обязательно унаследует дизайн базовой флагманской модели. Об этом говорят попавшие в интернет изображения.

Инсайдер OnLeaks и издание AndroidHeadlines опубликовали эти изображения устройства, которое придёт на смену Pixel 8a. В нём не будет полосы камер, которая есть у его предшественника.

Дизайн Pixel 9a выглядит как смесь Pixel 9 и Pixel 9 Pro Fold. Вместо полосы будет островок, похожий на поисковую строку Google. Он не выступает за пределы корпуса, а находится на одном уровне с задней частью аппарата. Светодиодная вспышка расположена за пределами этого островка.

Остальные элементы дизайна по большей части остались прежними. У корпуса по-прежнему скруглённые углы, а на экране есть вырез для камеры.

До выхода устройства ещё далеко. Вероятно, его анонс состоится в мае 2025 года на конференции Google I/O. Пока спецификации не известны, но, вероятно, устройство сохранит экран размером 6,1 дюйма.

Pixel 9a скорее всего получит процессор Tensor G4, как и аппараты Pixel 9. Также возможно появление батареи большего объёма, чем у Pixel 8a, ёмкость которой 4492 мАч.

Предположительно, Pixel 9a станет последним устройством Google с чипом производства Samsung. G5 будет полностью разработан Google и произведён компанией TSMC.