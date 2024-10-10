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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Android 16 может быть реализована функция «плавающих окон» для всех приложений — не только для чатов
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В мобильной операционной системе Android 11 (2020) компания Google представила API Bubbles — инструмент, позволяющий мессенджерам выводить окна чатов поверх других приложений. Это обеспечивает быстрый доступ к сообщениям и возможность ответить на них, не прерывая работу с другими программами. После ответа окно можно свернуть в компактный значок, который в любой момент можно развернуть обратно.

Разработчики Android Authority обнаружили в коде первого квартального обновления Android 15 указания на то, что Google планирует расширить возможности API Bubbles в Android 16. Предполагается, что новая функция позволит «свернуть в пузырь» любое приложение, а не только окна чатов.

Ограниченная поддержка API Bubbles существующими приложениями связана с тем, что сейчас он работает только с уведомлениями из чатов и может быть отключён пользователем. В результате, даже некоторые из самых популярных мессенджеров не используют эту функцию, и для просмотра переписки приходится полностью открывать приложение.

В бета-версии Android 15 специалистам Android Authority удалось активировать новую функцию. При её включении в Pixel Launcher в контекстном меню приложения (которое открывается длительным нажатием на значок) появляется кнопка «пузырь».

Новая функция может существенно изменить подход к многозадачности на устройствах Android, особенно на планшетах. В сочетании с другой разрабатываемой функцией — «панелью пузырей» — она может открыть новые возможности для эффективной работы с несколькими приложениями одновременно.

Поскольку информация о новой функции пока доступна только из кода, а официального анонса не было, сложно сказать, когда она будет реализована и в каком виде появится в финальной версии Android 16.

#google #apple 16
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