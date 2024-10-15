Новый iPad mini 7 стал быстрее на 30% и получил вдвое больше хранилища

Во вторник компания Apple анонсировала планшет iPad mini 7, который умеет по большей части всё то же, что и другие варианты iPad. Компания работает над интеграцией Apple Intelligence во все свои устройства. Это относится и к iPad mini 7. Некоторые ждали его анонса 1 ноября, но Apple решила сделать это пораньше.

iPad mini 7 имеет прежний дизайн, что нельзя назвать недостатком. Этот внешний вид применяется только во втором поколении планшетов, так что устареть он не успел. Здесь используется экран LCD размером 8,3 дюйма с минимальными рамками вокруг. Поддерживается стилус Apple Pencil Pro для художников и дизайнеров. Устройство получило порт USB-C и обновлённую камеру 12 Мп с поддержкой Smart HDR 4.

Новый iPad mini 7 работает на процессоре A17 Pro, который отлично справляется с iPadOS 18. Это относится и к Apple Intelligence, среди функций которой — инструменты для письма, генерация изображений и улучшенная автоматизация задач. Система достаточно мощная для локальной обработки данных и облачных вычислений. Эта функциональность появится с выпуском iPadOS 18.1 и последующих версий.

Другие новшества включают в себя поддержку Wi-Fi 6E. Процессор A17 Pro принёс 30% прироста вычислительной мощности и 25% роста графической производительности.

Планшет доступен для предварительных заказов в четырёх цветовых вариантах, включая новые синий и фиолетовый. Цена составляет $499 за вариант с хранилищем 128 ГБ. Это означает, что компания удвоила объём хранилища по сравнению с предыдущей версией. Версия с Wi-Fi + сотовая связь стоит $649 с версиями на 256 ГБ и 512 ГБ. Чехол Smart Folio стоит $59.