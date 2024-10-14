За девять месяцев текущего года статистика выше на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности в этом году жители России купили 2,1 миллиона планшетов на сумму 42 миллиарда рублей. Наиболее востребованными брендами стали Huawei, Honor, Samsung. В пятерку лидеров входят Redmi, Apple. Сообщается, средняя цена за смарт-устройство стала ниже на один процент, если сравнивать с данными за год ранее.

Исследование группы М. Видео-Эльдорадо показало, в 2024 году был зафиксирован неожиданный рост продаж планшетных компьютеров. Пока в этом году рост продаж в количественном виде увеличился на 26%, в денежном соотношении рост не превысил 25%.

Источник изображения: Alterainvest

Положительные отзывы от покупателей получили Redmi Pad SE, Apple iPad 2021 года, Honor PAD X9. Спрос на приобретение планшетов продолжает расти. Эксперты объясняют это тем, что планшет является универсальным смарт-устройством, который не занимает много места, поэтому его легко брать с собой при выходе из дома.



