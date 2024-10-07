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Появление Apple Intelligence ожидается 28 октября
Новые Mac и iPad mini могут быть представлены 1 ноября

В сентябре компания Apple объявила, что функциональность Apple Intelligence появится в октябре в рамках первого обновления систем iOS 18 и iPadOS 18. Теперь журналист Марк Гурман раскрыл предполагаемую дату релиза.

Гурман утверждает, что пользователи поддерживаемых устройств iPhone, iPad и Mac получат опции Apple Intelligence 28 октября. При этом не все возможности Apple Intelligence будут доступны в версии iOS 18.1. Интеграция ChatGPT и Genmoji появится в iOS 18.2. Также Apple планирует больше улучшений Siri в версии iOS 18.4, которую ждут в марте 2025 года. Эти улучшения включают улучшенное управление приложениями и возможность доступа к более персональной информации для ответов на вопросы пользователей.

Apple хочет распространять первые опции Apple Intelligence поэтапно, чтобы убедиться, что серверы могут справиться с наплывом пользователей. Apple Intelligence будет доступна на iPhone 15 Pro Series и новее, iPad на процессоре M1 и новее, а также Mac на M1 и новее.

Что касается новых устройств, Марк Гурман сообщает, что Apple планирует представить несколько 1 ноября. К ним относятся: 

  • Модели MacBook Pro с процессорами M4 с диагональю 14 и 16 дюймов, включая недорогую 14-дюймовую версию.
  • Переработанный Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro.
  • Обновлённый iMac с процессором M4.
  • iPad mini 7-го поколения.

На первую половину 2025 года Apple запланировала обновление линейки MacBook Air (модели 13 и 15 дюймов с процессором M4), следующее поколение iPhone SE, две новые модели iPad Air (11 и 13 дюймов) с обновлёнными аксессуарами и новую версию AirTag. Устройства вроде Mac Studio и Mac Pro могут появиться ближе к середине 2025 года или во второй половине года, наряду с iPhone 17 и новыми Apple Watch.

#apple intelligence
Источник: neowin.net
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