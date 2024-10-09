Спрос на устройства с поддержкой ИИ увеличивает продажи ПК

В третьем квартале года зафиксировано небольшое снижение поставок ПК по всему миру по сравнению с показателем годичной давности. Больше других от этого пострадала Apple.

Согласно прогнозам, глобальные поставки ПК в ближайшие годы вырастут. Пока же поставки немного снизились. Сейчас происходит переход на устройства с поддержкой искусственного интеллекта. По этой причине спад продаж может оказаться временным явлением.

Статистику поставок опубликовала компания IDC. За год поставки сократились на 2,4%, с 70,5 млн до 68,8 млн.

Такие производители, как Lenovo, HP и Dell, сохранили свои доли на рынке. Доля Dell Technologies снизилась на 4% до уровня менее 10%. Apple показала наибольшее снижение на 24,2%, с 7 млн до 5,3 млн. Asus показала наибольший рост на 10%, увеличив поставки примерно на 0,5 млн.

Поставки ПК с поддержкой ИИ удвоились с первого квартала до второго квартала 2024 года. В ближайшие годы ожидается экспоненциальный рост поставок ноутбуков с Microsoft Copilot+. Как предсказывают эксперты, ПК с ИИ и устройства на чипе Apple M4 будут способствовать росту премиального сегмента в ближайшие месяцы.

Большая часть спроса всё равно приходится на начальный уровень благодаря восстанавливающейся экономике и началу учебного года в Северной Америке. Новые компьютеры с ИИ, такие как Copilot+ на чипах Qualcomm, а также процессорах Intel и AMD, плюс Mac на M4, должны способствовать росту дорогостоящего сегмента в ближайшие месяцы.

Рост будет постепенным, по крайней мере, до 2026 года, считают аналитики. Они полагают, что ИИ станет повсеместно распространённым к концу десятилетия.

Япония показала наибольшее увеличение поставок ПК в третьем квартале. В других регионах также ожидается подобный рост уже в ближайшие кварталы. Скорое завершение жизненного цикла системы Windows 10 может подстегнуть продажи.