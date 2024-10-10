При этом экран самого устройства также продолжает функционировать





Согласно имеющимся данным, 1 ноября Apple анонсирует несколько новых моделей Mac, среди которых 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro на чипах M4, а также их более мощные версии M4 Pro и M4 Max. Однако недавние события привели к значительной утечке информации, из-за чего базовая модель не только была рассмотрена российским YouTube-блогером, но и появилась на платформе продаж с космической ценой в около 7500 долларов.

На фоне того, как Apple работает над оценкой последствий утечки и поиском способов предотвратить подобные ситуации в будущем, другой блогер Romancev768 протестировал M4 MacBook Pro и заметил новое улучшение. Он выяснил, что последняя версия устройства теперь поддерживает подключение не одного, а сразу двух внешних мониторов, при этом экран Mac остаётся открытым. Эта функция не накладывает никаких ограничений, что указывает на то, что Apple успешно решила эту проблему в новой модели.

В моделях M3 было невозможно подключать два монитора одновременно с открытой крышкой, что, вероятно, указывало на проблемы с пропускной способностью. Ранее сообщалось, что у M4 количество контроллеров Thunderbolt увеличено вдвое по сравнению с M3, что, по всей видимости, позволяет пользователям подключать два внешних дисплея и использовать MacBook Pro в режиме лэптопа. Это весьма удобно, так как при закрытой крышке доступ к клавиатуре невозможен.

Кроме того, для работы потребуется подключение проводной или беспроводной мыши, так как взаимодействие с трекпадом при закрытой крышке невозможно. Ношение этих периферийных устройств может быть неудобным, но с M4 MacBook Pro это уже не должно вызывать проблем.