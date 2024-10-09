Но его параметры пока что не известны.

В следующем году нас ждет выход нового процессора от Apple - M4 Ultra. Этот процессор станет сердцем обновленных компьютеров Mac Pro и Mac Studio. Пока подробности о его характеристиках не раскрыты, но уже известно, что он будет основан на технологии предыдущих моделей.

На данный момент в ассортименте Apple уже есть процессоры серии M4, но самым мощным считается M2 Ultra из более ранней серии. Apple решила пропустить выпуск M3 Ultra, сразу перейдя к разработке M4 Ultra. Ожидается, что новый процессор будет создан по аналогии с M2 Ultra, объединяя в себе два чипа M4 Max.

Новые компьютеры на базе M4 Ultra планируется выпустить во второй половине следующего года. Прежде чем это произойдет, Apple представит процессоры M4 Pro и M4 Max. Из них мы сможем узнать больше о возможностях M4 Ultra, если компания сохранит прежний подход к созданию своих процессоров.