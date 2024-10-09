Oppo Find X8 постарается беречь зрение своих владельцев

24 октября компания Oppo собирается анонсировать флагманскую серию смартфонов на только что представленном процессоре Dimensity 9400 — аппараты Find X8. Пока же она постепенно делится информацией об их возможностях. Было сказано, что стандартная версия весит меньше 200 г при толщине около 7 мм. Теперь на Weibo сообщается о функциях защиты зрения.

Аппараты Oppo Find X8 названы первыми, получившими сертификацию Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0. Экраны AMOLED обычно используют широтно-импульсную модуляцию для регулировки яркости. Яркость меняется путём быстрого включения и выключения пикселей. Это создаёт эффект мерцания, особенно заметный на низких уровнях яркости. Некоторые люди переносят это мерцание не лучшим образом.

Oppo постаралась решить эту проблему, используя новую технологию «защиты зрения без мерцания» наряду с традиционными аппаратными решениями для снижения уровня синего света. Существует и другой вариант решения проблемы утомляемости глаз — увеличение частоты ШИМ. Будущие флагманы поддерживают частоту ШИМ до 3840 Гц. Возможно, вы уже видели видео, на которых чёрные полосы двигаются по экрану, ширина которых увеличивается по мере снижения яркости. Йибао утверждает, что ширина чёрных полос на Find X8 уменьшилась до 1/6 от предшественника благодаря более высокой частоте ШИМ.

Ещё модели Find X8 смогут подстраивать цветовую температуру в зависимости от окружающей среды, обеспечивая естественное визуальное восприятие. Это особенно полезно при тёплом освещении, когда функция регулировки цвета автоматически снижает уровень излучаемого синего света.

Согласно результатам лабораторных тестов, всё это помогает снизить усталость глаз до 75%. Следует дождаться обзоров и независимых тестов, чтобы убедиться в этом.

Стандартная модель обладает плоским экраном с разрешением 1,5K и симметричными рамками. Здесь установлен аккумулятор 5700 мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 80 Вт.