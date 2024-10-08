Флагманские смартфоны Oppo Find X8 и vivo X200 выйдут в этом месяце с усовершенствованным чипсетом Dimensity 9400.

Смартфоны становятся все более умными, и новые флагманы 2024 года, такие как Oppo Find X8 и Vivo X200, не станут исключением. В этом месяце они выйдут на рынок с мощным чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek, который обещает улучшенные возможности искусственного интеллекта.

Dimensity 9400 включает в себя нейропроцессор 8-го поколения, обеспечивающий аппаратное ускорение для обработки текста, изображений и речи. Ожидается, что производительность ИИ вырастет на 41% по сравнению с предыдущими версиями, что открывает новые возможности для разработчиков приложений.

Пользователи получат доступ к множеству новых функций, интегрированных в оболочку Android 15. Например, кастомная версия OriginOS 5 от Vivo предложит такие возможности, как транскрипция голоса и перевод в реальном времени. Это словно иметь личного помощника в кармане, который всегда готов прийти на помощь. Кроме того, пользователи смогут наслаждаться улучшенным игровым процессом благодаря управляемым ИИ NPC, которые добавят интерактивности в любимые игры.

С Oppo Find X8 ситуация не менее интересная. Устройство предложит «AI Note Assistant», помогающий организовать заметки и находить информацию. Эта функция станет настоящим спасением для тех людей, которые ежедневно сталкиваются с необходимостью быстро обрабатывать большие объемы информации.

Одним из ключевых аспектов Dimensity 9400 является возможность обработки данных на устройстве. Это значительно повышает уровень конфиденциальности, так как больше данных обрабатывается локально, без необходимости отправлять их на облачные серверы. Такой подход не только защищает личные данные пользователей, но и снижает зависимость от стабильности сетевого подключения.

Стоит отметить, что несмотря на все эти обещания, реализация функций ИИ во многом зависит от решений производителей. Информация о пользовательских оболочках на базе Android 15 пока остается ограниченной.

Кроме того, Dimensity 9400 не только улучшает ИИ, но и предлагает значительные улучшения в производительности CPU и GPU. Этот чипсет, использующий технологический процесс 3 нм от TSMC, обещает стать основой для будущих инноваций в мире мобильных технологий.