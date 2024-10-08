Новинка будет выпускаться в белом и чёрном цветах.

Компания Oppo готовится представить свою новую модель серии K12, получившую название Oppo K12 Plus — производитель опубликовал несколько рекламных постеров, раскрывающих дизайн, цвета и некоторые характеристики предстоящей новинки, сообщает издание GSMArena.

Судя по опубликованным изображениям и видео, смартфон Oppo K12 Plus получит дисплей с центральным отверстием для селфи-камеры, корпус со скруглёнными углами и модуль камеры с вертикальным расположением, вмещающим два объектива и LED-вспышку, на задней панели. Новинка будет выпускаться в белом и чёрном цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Производитель сообщает, что новая модель будет представлена в Китае 12 октября в 14:30 по местному времени, а также отмечает, что новинка обзаведётся ёмкой аккумуляторной батареей на 6400 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и обратной проводной зарядкой на 10 Вт.

Согласно более ранним слухам, новинка будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также 50-Мп основной камерой и 16-Мп фронтальным модулем.