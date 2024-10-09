Dimensity 9400 представлен официально

Компания MediaTek открывает дверь перед новым поколением флагманских смартфонов и планшетов на Android. В среду она анонсировала процессор Dimensity 9400, устройства на котором появятся на прилавках до конца года.

Список обновлений у этого процессора немаленький. Dimensity 9400 производится на втором поколении техпроцесса 3 нм TSMC, тогда как прошлогодний предшественник выпускался на техпроцессе 4 нм. Благодаря этому переходу Dimensity 9400 получил на 40% большую энергоэффективность. Одноядерная производительность у него выросла на 35%, многоядерная — на 28%.

Снова применяются только быстрые ядра без энергоэффективных. Основным ядром является Arm Cortex-X925 на частоте до 3,62 ГГц. Есть три ядра Cortex-X4 (3,3 ГГц) и четыре Arm Cortex-A720 с максимальной частотой 2,4 ГГц.

Более впечатляющие улучшения наблюдаются в плане графики. Новый 12-ядерный GPU Immortalis G925 даёт на 41% большую производительность и улучшает вывод с трассировкой лучей на 40%. При этом экономия энергии составляет 44%.

MediaTek обновила поддержку памяти до стандарта LPDD5X. Это обеспечивает примерно 25% прирост производительности и энергоэффективности. Обновленный процессор обработки изображений Imaqiq 1090 ISP поддерживает съёмку видео в 8K 60 кадров/с и HDR на видео и фото.

Графический движок получил поддержку AI-assisted super zoom. Это сокращает энергопотребление на 14% при съёмке видео 4K 60 fps. MediaTek обещает ИИ-технологии для фокусировки звука, чтобы убирать ненужный шум с видео. Этому помогут до шести микрофонов на устройстве.

8-е поколение нейропроцессора (NPU) MediaTek добавляет поддержку того, что компания называет Agentic AI. ИИ-движок потребляет на 35% меньше энергии, обеспечивая двукратное увеличение производительности диффузии и 80%-е улучшение управляемых крупными языковыми моделями (LLM) процессов. Dimensity 9400 считается первым мобильным чипом, способным на генерацию видео на устройстве и обучение LoRA.

Первая задача кажется пока неподъёмной. Генерация видео с использованием AI расходует чрезвычайно много ресурсов. Проекты вроде Sora в результате этого ещё не стали общедоступными. Даже компания OpenAI не выпустила Sora для своих платных клиентов. Meta также выпустила свою модель AI для генерации видео под названием Movie Gen в начале этого месяца, но и она не появится в общем доступе в ближайшее время.