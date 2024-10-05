iPhone SE 4 выйдет на рынок с мощными внутренними модулями, наряду с обновлением iPad Air.

В начале 2024 года компания Apple планирует выпустить на рынок новую модель iPhone SE 4, обладающую мощными внутренними модулями, которые поддерживают интеллектуальные функции Apple. Это обновление сопровождается также обновлением модели iPad Air.

Apple Intelligence, представленный в прошлом месяце вместе с анонсом iPhone 16, будет доступен только на некоторых моделях, так как требует определенного аппаратного обеспечения. Однако компания активно работает над обновлением всей линейки iPhone, iPad и Mac, чтобы внутреннее оборудование поддерживало будущие функции Apple Intelligence.

Согласно сообщению, обновленный iPhone SE 4, который будет поддерживать Apple Intelligence, будет выпущен в начале следующего года, одновременно с обновленной моделью iPad Air. Ожидается, что Apple проведет мероприятие весной, чтобы представить новинки и анонсировать свежие цветовые варианты продуктов. На данный момент нет информации о том, какой формат выберет компания для этого мероприятия, но аналитик Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что iPhone SE 4 и новая линейка iPad Air будут представлены "в начале следующего года".

Точная дата мероприятия пока неизвестна, однако ожидается, что оно состоится либо в марте, либо в апреле. Предполагается, что оно не будет затягиваться до конца весеннего сезона, так как компания уже запланировала мероприятие WWDC на июнь.