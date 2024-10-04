Пока Apple работает над iPad Air 2025 года, уже стали известны характеристики ожидаемого планшета.

Одной из самых ярких особенностей следующего планшета Apple станет усовершенствованный процессор. Технологический гигант, анонсировавший в последние месяцы процессор M4 для iPad Pro, предположительно будет использовать процессор M3 в новом iPad Air. Более мощный процессор в текущей модели Air по сравнению с M2 обеспечивает на 30 процентов более высокую производительность.

Процессор M3, который также обеспечивает на 15 процентов более высокую графическую производительность, чем M2, гораздо мощнее предыдущей версии, хотя и не такой быстрый, как M4. Оснащенный более продвинутыми функциями для увеличения времени автономной работы, процессор M3 выделяется как процессор, который можно использовать для игр и приложений.

Однако, поскольку благодаря iPadOS 18 Apple Intelligence появилась даже в моделях Air с процессорами M2, неизбежно, что функции Apple Intelligence появятся и в iPad Air 2025 года с процессорами M3. Со стороны экрана существенных изменений не ожидается. Однако функции Wi-Fi также можно обновить до Wi-Fi 7.

Что касается дизайна, для модели 2024 года был представлен новый дизайн, но никаких изменений в модели, которая будет представлена в 2025 году, не ожидается. Ожидается только Air с 11-дюймовыми и 13-дюймовыми экранами. Он будет иметь алюминиевый корпус, плоские края и изогнутые углы, а также кнопку питания Touch ID и порт USB-C для зарядки. Предположительно, новый планшет будет представлен в первых месяцах следующего года.