Компания сотрудничает с фирмой BOE, а также другими китайскими производителями в данном аспекте

Согласно информации от DigiTimes, компания Apple начала закупку OLED-дисплеев для iPhone SE 4, который станет бюджетным вариантом в серии iPhone. Эти сообщения указывают на то, что выпуск устройства становится ближе, поскольку Apple начала процесс накопления необходимых компонентов.

«По информации отраслевых источников, Apple инициировала закупку OLED-панелей для следующего поколения iPhone SE у производителя BOE и других китайских фабрик», — заявляют в DigiTimes.

Важно отметить, что полностью отчет пока не опубликован, но как только он появится, мы узнаем больше деталей о самом устройстве и сроках его релиза. Также стоит упомянуть, что данная информация подтверждает ранее появившиеся сообщения о том, что компания BOE будет поставлять OLED-панели для iPhone SE 4, хотя в новом отчете упоминаются и другие производители из Китая.

Следующий iPhone SE станет значительным улучшением по сравнению с нынешней моделью. Apple изменит дизайн устройства, который, как ожидается, будет схож с iPhone 14. Более того, он может превзойти как iPhone 14, так и iPhone 15 благодаря интеграции функций Apple Intelligence.

Компания предъявила определенные требования к аппаратному обеспечению для поддержки Apple Intelligence, и iPhone SE 4 подходит под все критерии, что сделает его сильным соперником iPhone 16, в отличие от всех предшествующих моделей. Кроме того, от нового устройства ожидается более крупный 6,1-дюймовый экран, на котором будут расположены необходимые датчики для Face ID.

Что касается времени выхода на рынок, Марк Гурман ранее отмечал, что Apple планирует представить iPhone SE в начале следующего года, что соответствует традициям прежних релизов. Все три предыдущие модели выходили в марте или апреле, и, вероятнее всего, компания сохранит эту тенденцию.