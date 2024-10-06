YouTube признаёт ошибку из-за недавнего удаления аккаунтов

Недавно сообщалось, что некоторые пользователи YouTube были заблокированы за загрузку видео, нарушающих «политику платформы в отношении спама, обмана и мошенничества», хотя вообще не загружали никаких видео. Видеоплатформа называет это сбоем, из-за которого несколько YouTube-каналов были удалены. Некоторые пользователи сообщили, что не могут получить доступ к платным подпискам на YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music.

Начиная с выходных дней, YouTube приступил к восстановлению удалённых каналов. «Все каналы, ошибочно удалённые за спам и обманные действия, были полностью восстановлены», — отметила видеоплатформа на странице поддержки. Доступ к платным подпискам также был восстановлен.

YouTube обращает внимание на то, что некоторые авторы, у которых был ошибочно удалён канал, а затем он был восстановлен, могут заметить, что часть контента, например плейлисты, отсутствует. Видеоплатформа уверяет, что это временно и скоро весь контент будет восстановлен.

Первоначальные сообщения на странице поддержки были адресованы создателям контента, хотя некоторые пользователи, ничего не создававшие, также не могли получить доступ к своим аккаунтам. Пользователи получали уведомления о блокировке аккаунтов или удалении каналов по электронной почте. Там говорилось: «Мы рассмотрели ваш контент и обнаружили серьёзные или многократные нарушения нашей политики по борьбе со спамом, обманными действиями и мошенничеством. В связи с этим мы удалили ваш канал с YouTube».

В этом письме объяснялся процесс подачи апелляции, и некоторые пользователи использовали его для восстановления своих аккаунтов и каналов. После восстановления некоторые сообщили, что их плейлисты вернулись.