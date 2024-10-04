Это вызвало некоторое недоумение у пользователей.

Ситуауция коснулась не только России, но и всего мира, включая США, Европу и Азию. Оказалось, что аккаунты пользователей были заблокированы по ошибке — из-за нарушения правил, связанных со спамом и мошенничеством. Причем даже если пользователь не загружал видео - его тоже могли заблокировать.

Многие российские пользователи подумали, что проблема связана с использованием VPN-сервисов. Однако, YouTube быстро признал свою оплошность. Представители компании уже заявили, что работают над устранением косяков и восстановлением аккаунтов, включая их доступы к платным сервисам. Это могут быть YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music и прочие платные продукты компании.

В официальном сообщении YouTube говорится: "Мы заметили, что некоторые каналы были ошибочно удалены за спам и мошенничество. Наши команды стараются восстановить их. Если ваш канал был восстановлен, но чего-то не хватает, например, плейлистов, не беспокойтесь. Это временно, и вскоре все вернется на место".

Так что рекомендуем вам проверить свои Google-аккаунты и если ваш аккаунт был заблокирован - особо не переживайте. Скоро он должен быть восстановлен. YouTube призывает пользователей не волноваться из-за временных неудобств и обещает, что всё скоро наладится.