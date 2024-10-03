Под удар попал популярный канал Retro Game Corps с аудиторией более полумиллиона подписчиков.

Японская компания Nintendo вновь оказалась в центре внимания геймерского сообщества из-за своей агрессивной политики в отношении эмуляции собственных игр. На этот раз компания направила все свое внимание на YouTube-каналы, демонстрирующие или обсуждающие эмуляцию игр Nintendo на своих каналах.

Ярким примером этой кампании стала ситуация с популярным каналом Retro Game Corps, насчитывающим более 500 000 подписчиков. Его создатель, популярный блогер Russ, столкнулся с серией жалоб на нарушение авторских прав от Nintendo. Эти действия привели к удалению как минимум одного видео и вынудили блогера пересмотреть подход к созданию контента.

Особенно примечательно, что под удар попало видео, посвященное эмуляции игр для консоли Wii U. Интересно, что Nintendo закрыла официальный магазин eShop для этой платформы еще в марте 2023 года, фактически лишив пользователей легального способа приобретения игр. Это ставит под вопрос аргумент о финансовых потерях компании от подобных обзоров.

Russ оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он рассматривает возможность подачи встречной жалобы, ссылаясь на принцип «добросовестного использования» (fair use), который допускает ограниченное применение защищенных авторским правом материалов в образовательных целях. С другой стороны, перспектива судебного разбирательства с многомиллиардной корпорацией выглядит малопривлекательной.

В качестве временного решения блогер решил отказаться от использования игр Nintendo в своих обзорах эмуляционного оборудования и даже начал редактировать ранее опубликованные видео, размывая кадры из игр японской компании. Однако это лишь верхушка айсберга в масштабной кампании Nintendo против эмуляторов.

За последние годы жертвами этой политики стали многие популярные ресурсы, связанные с ретро-играми. Например, известный сайт EmuParadise был вынужден существенно ограничить свою деятельность. В 2024 году Nintendo добилась закрытия эмулятора Switch под названием Yuzu, а совсем недавно та же участь постигла и Ryujinx - еще один проект в области эмуляции.

Действия Nintendo вызвали неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Многие считают, что компания чрезмерно агрессивно защищает свою интеллектуальную собственность, особенно в отношении старых игр, которые уже недоступны для легальной покупки. Критики указывают на то, что эмуляция часто является единственным способом сохранения игрового наследия и дает возможность новому поколению игроков познакомиться с классикой.

Однако Nintendo последовательно отстаивает свою позицию, утверждая, что эмуляция подрывает ценность их брендов и может негативно влиять на продажи переизданий классических игр и ретро-консолей.

Жесткие действия в отношении ютуберов демонстрируют, что Nintendo готова использовать все доступные юридические инструменты для борьбы с эмуляцией, даже если речь идет о контенте, который можно считать обзорным или образовательным. Это ставит перед создателями контента сложную задачу: как рассказывать о ретро-играх и современных технологиях, не навлекая на себя гнев правообладателей?

В конечном счете, этот конфликт отражает более широкую дискуссию о балансе между защитой авторских прав и сохранением культурного наследия в цифровую эпоху. Пока что Nintendo удается отстаивать свою жесткую позицию, но растущее недовольство в сообществе может в будущем привести к пересмотру подходов к вопросам эмуляции и доступности классических игр.